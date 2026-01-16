"เชน" โวพท.เหมายกสมุทรปราการ รับมีหวังสูงได้สส.ตาก หลังสส.พรรคส้มถอนตัวเอี่ยวเว็บพนัน

“ยศชนัน” ขอพท.เหมาสมุทรปราการ ยกจังหวัด รับ มีหวังสูงได้สส.ตาก เพิ่ม หลัง ผู้สมัคร.ปชน. ขอถอนตัว โดนสอยเอี่ยวเว็บพนัน
วันนี้ (16ม.ค.) นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความเป็นไปได้ที่จะได้สส.สมุทรปราการยกจังหวัดเปลี่ยนส้มเป็นแดง ว่า รอบนี้ขอเหมา 8 เขตเลย เราลงพื้นที่มาโดยตลอด ก็เป็นคนที่รู้ปัญหาจริง วันนี้เรามองเห็นปัญหา 2-3 ประเด็น ทั้งเรื่องเกี่ยวกับน้ำทะเลหนุน การท่องเที่ยวต่างๆ และการค้าขาย ราคาสินค้า ซึ่งพร้อมที่จะประสานต่อทันที นอกจากนี้จังหวัดสมุทรปราการยังมีเรื่องเกี่ยวกับรถไฟฟ้า และฟีดเดอร์ ซึ่งเป็นไปในแนวทางที่ประชาชนรออยู่
เมื่อถามว่า 8 เขต ยากหรือไม่เพราะขณะนี้เป็นสีส้มทั้งจังหวัด นายยศชนัน กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ ขณะนี้ทุกคนชื่นชอบในนโยบายของผู้สมัคร หลายคนบอกว่าผู้สมัครของเราไม่เคยทิ้งพื้นที่ และทำพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ประชาชนเปิดรับที่จะให้โอกาส
ต่อข้อถามว่า มองว่าตนเองมีผลต่อความนิยมหรือไม่ เพราะจากการลงพื้นที่ก็มีประชาชนเรียกนายกไปแล้ว นายยศชนัน กล่าวว่า ต้องยอมรับและถือเป็นกำลังใจ ยังมีเวลาอีก 2 สัปดาห์กับการพิสูจน์ตัวเองให้มากขึ้นด้วย ฉะนั้น ในส่วนนี้พยายามที่จะพูดคุยกับสส. ว่าความเป็นจริงแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดของพรรคการเมืองคือเรื่องนโยบาย การที่เราส่งมอบนโยบายหรืออธิบายออกไปให้กับพี่น้องประชาชน ตรงนี้เองเป็นสิ่งที่สำคัญ
เมื่อถาม ถึงกรณีที่ผู้สมัครสส.ตาก ของพรรคประชาชนถอนตัว มองว่าพรรคเพื่อไทยมีโอกาสที่จะได้สส. มากขึ้นหรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า มีโอกาสเพิ่มขึ้นมาก สิ่งสำคัญที่สุดคือวันนี้เราต้องเดินหน้าและพูดคุยกัน ซึ่งจังหวัดตากเรามีหลายนโยบาย ในความเป็นจริงแล้วเรามีความจำเป็นต้องดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนมีนโยบายที่เข้าถึงและต้องสื่อสารให้ชัดเจน ส่วนกรณีของผู้สมัครแต่ละพรรค ก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการและเป็นไปตามกฎหมาย
เมื่อถามย้ำว่า มองว่าคะแนนที่จะให้พรรคประชาชนจะถูกเทมาให้พรรคเพื่อไทยหรือไม่ หรือจะกระจายไปพรรคอื่นๆ นายยศชนัน กล่าวว่า มีความหวังสูง วันนี้หากแนวนโยบายของเราตอบโจทย์ประชาชนก็พร้อมที่จะกลับมาเลือกพรรคเพื่อไทย
เมื่อถามถึง กรณีที่มีรายงานว่าในรายชื่อ 10 ผู้สมัครสส.ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เตรียมเปิดว่ามีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทา 1 ในนั้น มีผู้สมัครสส.ของพรรคเพื่อไทย ในส่วนนี้มีความกังวลหรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า ไม่กังวล สำคัญที่สุดคือต้องดำเนินการไปตามกฎหมาย เพราะหน้าที่ของพรรคการเมืองเราวันนี้คือมุ่งหน้าเพื่อที่จะนำนโยบาย และรับฟังเสียงประชาชน นอกเหนือจากนั้นก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่ต้องดำเนินการขนานกันไป
เมื่อถามย้ำว่า มั่นใจในกระบวนการตรวจสอบก่อนที่จะสมัครแล้วใช่หรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า พวกเราตรวจสอบมาเป็นอย่างดี