"บังซุป" สวน "ลุงชวน" นักการเมืองไม่ทุ่มเท ปล้นโอกาสคนใต้ 30 ปี ชูเลือกพรรคใหญ่ยกจังหวัดเพื่ออนาคตพื้นที่

"ศุภชัย" สวน "ชวน" นักการเมืองไม่ทุ่มเท ปล้นโอกาสคนใต้มากว่า 30 ปี ปลุกเลือก สส.ยกจังหวัด และพรรคใหญ่ที่มีโอกาสเป็นรัฐบาล เพื่ออนาคตในพื้นที่
วันที่ 9 มกราคม 2569 นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ แกนนำพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงมีการพูดถึงโอกาสการพัฒนาภาคใต้ โดยนายชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แม่ทัพภาคใต้ พรรคภูมิใจไทย สะท้อนประเด็นเดียวกัน คือการยอมรับว่าภาคใต้สูญเสียโอกาสในการพัฒนา ทั้งที่มีศักยภาพเมื่อเทียบกับภาคอื่น
นายศุภชัยกล่าวว่า สิ่งที่นายพิพัฒน์ระบุคือ การจะขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาได้ ฝ่ายการเมืองเป็นหลักสำคัญในการทำให้การพัฒนาเกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อภาคใต้มี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สส. สามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอด 30 ปีที่ผ่านมาประชาชนสัมผัสได้ว่า ฝ่ายการเมืองไม่ได้ทุ่มเท ทำให้สูญเสียโอกาสไป
"สิ่งที่แย่ที่สุดสำหรับการทำการเมืองภาคใต้ต่อภาคใต้ โดยนักการเมืองภาคใต้ก็คือ การปล้นโอกาสของคนใต้ แทนที่จะทุ่มเทผลักดันงบประมาณ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นี่คือสิ่งที่เกิดการเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ ที่นักการเมือง รัฐมนตรีทุ่มเท และคนเป็นนายกรัฐมนตรีในภาคหรือในจังหวัดนั้นที่ทุ่มเท วันนี้การที่ประชาชนเลือก สส.เข้าสู่ตำแหน่งรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี เขาคาดหวังว่าจะต้องทำงานตอบแทนคะแนนที่ลงให้ แต่ผลรับที่ตอบกลับมายังไม่มากพอ นายพิพัฒน์บอกกับคนภาคใต้ขอโอกาสในการทำงาน" นายศุภชัย กล่าวอีกว่า
นายศุภชัย ยกตัวอย่างจังหวัดที่พรรคภูมิใจไทยได้เป็นรัฐมนตรีดูแลในบางกระทรวง มีสส.ทั้งจังหวัด เช่น กระบี่ สตูล และพัทลุง มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจำนวนมาก เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ตนในฐานะคนตรังเห็นได้ชัด ทำให้จังหวัดเหล่านั้นนี้ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็ว เพราะเลือก สส.จากพรรคการเมืองที่เมื่อมีโอกาสก็สามารถทำงานให้กับประชาชนและจังหวัดที่เป็นตัวแทน เชื่อมโยงประสานรัฐมนตรีได้
"ฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้ ต้องเลือกในเชิงยุทธศาสตร์ วันนี้จะเอาอารมณ์หรือความชอบส่วนตัว แล้วเลือกพรรคโน้นบ้าง พรรคนี้บ้าง สะเปะสะปะ มันไม่มีประโยชน์ ต้องตัดสินใจเลือกสส.จากพรรคการเมืองไหน ก็เลือกทั้งจังหวัด เลือกทุกเขต ดูแนวโน้มของทั้งประเทศว่าพรรคไหนจะได้คะแนนอันดับหนึ่ง เสียเวลาที่จะไปเลือกพรรคเล็กๆ ที่ไม่มีโอกาสมาบริหารประเทศ เพื่อจะพัฒนาจังหวัด เพราะฉะนั้นวันนี้ตัดสินใจตรงนี้กัน เพื่อไม่ให้โอกาสของพี่น้อง ซึ่งมีค่ามากต้องสูญเสียไปมากกว่านี้" นายศุภชัย กล่าว