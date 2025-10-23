“ศศิธร” ไม่หวั่นกระแส "มาร์ค" ชิงฐานเสียงใต้ ย้ำผลงานคือแต้มต่อโยนปชช.ตัดสิน หวังกวาดยกกระบี่

รมช.มท. ไม่หวั่นกระแส "อภิสิทธิ์" ชิงฐานเสียงภาคใต้ ย้ำผลงานคือแต้มต่อ โยนประชาชนตัดสินใจ หวัง 'ภูมิใจไทย' ชนะยกจังหวัดกระบี่
วันนี้ (23ต.ค.) เมื่อเวลา 15.35 น. ที่บ้านเลขที่ 1 จ.กระบี่ น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล รมช.มหาดไทย เมื่อเวลา 15.25 น.ที่จ.กระบี่ น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล รมช.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังให้การต้อนรับสื่อมวลชนและร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) ลงพื้นที่จ.กระบี่ว่า มีการทําการบ้านอยู่ตลอด ไม่ได้ห่างหายจากประชาชน แม้ว่าตนจะติดภารกิจ รวมกับคณะรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมาย และมี สส. ทั้ง 3 เขต ที่สังกัดพรรคภูมิใจไทยอยู่
ส่วน 4 เดือนที่เหลือของการทํางานจะเป็นแต้มต่อให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่ นางสาวศศิธรย้อนถามว่า แต้มต่อเหรอ จริงๆ อยู่ที่การทํางานเพื่อประชาชนเป็นหลัก จะแต้มต่ออย่างไรก็ขึ้นอยู่กับประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เรามองว่าการบูรณาการเป็นส่วนสําคัญมากๆ ที่ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่จะต้องร่วมมือกัน
ส่วนรอบหน้าจะลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. เขต ในพื้นที่จังหวัดกระบี่หรือไม่ นางสาวศศิธรกล่าวว่า เป็นเรื่องของอนาคต แต่ส่วนตัวตั้งแต่ทํางานมา อยู่เป็นเบื้องหลัง เราชอบปิดทองหลังพระ แต่เมื่อผู้ใหญ่เห็นความสามารถ และให้โอกาส เข้ามาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กํากับดูแลกรมพัฒนาชุมชน องค์การจัดการน้ำเสีย และองค์การตลาด ก็จะทําช่วงเวลานี้ให้มีคุณภาพ
ส่วนจะมีกลุ่มการเมืองใดในพื้นที่มาเสริมอีกหรือไม่ นางสาวศศิธร กล่าวว่า เป็นลักษณะเครือข่ายพันธมิตรที่ดีกันมากกว่า เพราะเน้นสร้างสังคมที่แข็งแรง เนื่องจากเราอยู่ด้วยกันเพราะผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก
เมื่อถามว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะสามารถชนะยกจังหวัดกระบี่หรือไม่ นางสาวศศิธร กล่าวว่า หวังว่าเป็นอย่างนั้น
ส่วนการกลับมาของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จะช่วยตัดคะแนนเสียงในพื้นที่ได้หรือไม่ นางสาวศศิธร กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับการทํางานของเราว่าตอบโจทย์ประชาชนมากน้อยเพียงใด เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีข้อจํากัดมากมาย แต่ตนมีเครือภาคีเครือข่ายค่อนข้างครอบคลุม และทํางานเพื่อสังคมตั้งแต่เรียนจบ ขณะเดียวกันนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล บิดาก็เป็นนายกฯ อบจ. กระบี่ 8 สมัย ทําให้ซึมซับมาโดยตลอด ยืนยันว่าไม่หวั่นไหวกับกระแสของนายอภิสิทธิ์แต่อย่างใด เพราะทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพ ที่จะลงสมัครรับการเลือกตั้ง ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชน
เมื่อถามว่า เชื่อว่าฟ้าจะไม่สามารถหักน้ำเงินได้หรือไม่ นางสาวศศิธร กล่าวว่า เราไม่ยึดติด การที่ตนเข้ามารับตําแหน่ง รัฐบาลก็มีหลักเกณฑ์อยู่แล้ว การที่เข้ามาอยู่ในระยะเวลา 4 เดือน ทําให้มองว่าตําแหน่งอยู่ไม่นานตํานานอยู่ตลอดไป
ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล หรือ“โกหงวน”นายก อบจ.กระบี่ บิดาของน.ส.ศศิธร และนายกิตติ กิตติธรกุล สส.กระบี่เขต 1 พรรคภูมิใจไทย (ภท.) มาต้อนรับสื่อมวลชนด้วย