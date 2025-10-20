“อภิสิทธิ์”ถกทีมบริหาร ปชป.ชุดใหม่นัดแรก เร่งคลอดนโยบายผลักดัน ศก.ให้เติบโต

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ได้ร่วมสักการะองค์พระแม่ธรณี ณ ที่ทำการพรรค เมื่อเวลา 09.09 น. ก่อนจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ครั้งแรก โดยมีวาระสำคัญคือการเร่งจัดทำนโยบายและเตรียมความพร้อมผู้สมัคร ท่ามกลางกระแสความไม่แน่นอนทางการเมือง
ภายหลังการประชุม นายอภิสิทธิ์ เปิดเผยว่า แม้จะต้องรอการรับรองอย่างเป็นทางการจาก กกต. แต่คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ได้มีการปรึกษาหารือ โดยเน้น 2 ภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วที่สุด เนื่องจากมีความไม่แน่นอนทางการเมืองสูง
ภารกิจที่ 1 เศรษฐกิจต้องโต เปิดโรดแมปสู้เศรษฐกิจติดหล่ม
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า หัวใจหลักของการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้คือการสร้างความหวังให้กับประชาชนให้ได้ โดยชี้ว่าประเทศไทยติดหล่มเศรษฐกิจมานานแล้ว การขับเคลื่อนนโยบายใดๆ จะสำเร็จไม่ได้เลยหากเศรษฐกิจไม่เติบโต
แนวคิดหลักของนโยบายชุดใหม่ คือ
1. การผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างจริงจัง
2. ยกเครื่องสู่โลกใหม่ มุ่งเน้นการยกเครื่องภาคเกษตร และปรับเศรษฐกิจไทยไปสู่ "เศรษฐกิจสีเขียว" และ "เศรษฐกิจดิจิทัล"
3. แก้ปัญหาโครงสร้าง ลดความเหลื่อมล้ำและลดการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจ
นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า พรรคเตรียมเชิญ "ผู้ทรงคุณวุฒิ" ซึ่งเป็นผู้นำทางความคิดจากหลายมิติ ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ความเป็นธรรม และการเมือง มาให้ข้อคิดกับคณะกรรมการบริหารพรรค ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2568 นี้ โดยตั้งโจทย์ว่า “ประเทศไทยต้องการอะไรจากพรรคการเมือง”
“ความจริงสิ่งที่มันฉุดรั้งบั่นทอนการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมากก็เพราะเรามีคอร์รัปชันมาก พอมีคอร์รัปชันมาก เราก็มีกฎเกณฑ์มาก พอมีกฎเกณฑ์มาก ธุรกิจก็เดินไม่ได้” นายอภิสิทธิ์กล่าว และเสริมว่า เศรษฐกิจไทยจะเติบโตไม่ได้ หากไม่สามารถเพิ่มพูนทักษะให้คนปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว และย้ำว่า ถ้าเศรษฐกิจจะโต “การเมืองก็ต้องดี การศึกษาก็ต้องดี”
ภารกิจที่ 2 การเตรียมตัวผู้สมัคร
นายอภิสิทธิ์ ยอมรับว่า มีความไม่แน่นอนทางการเมืองสูง พรรคจึงต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลา โดยจะมีการเร่งรัดให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครทำงานร่วมกับรองหัวหน้าพรรคภาคต่าง ๆ สาขาพรรค และตัวแทนจังหวัดทันที “ผมใช้เวลาในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาพูดคุยกับบุคลากรของพรรคเยอะนะครับ ท่าน สส.หลายท่านที่ให้การสนับสนุนผมเมื่อวันเสาร์ พูดกับผมมาก่อนวันเสาร์แล้วว่าท่านอาจจะไม่ได้ร่วมงานกับผมต่อ ซึ่งผมก็เข้าใจข้อเท็จจริงทางการเมือง” นายอภิสิทธิ์กล่าว และระบุว่า พยายามรักษาบุคลากรทุกคนไว้ แต่เข้าใจธรรมชาติทางการเมืองที่อาจมีการตกลงเจรจากับฝ่ายอื่น ซึ่งไม่ใช่อุปสรรค พรรคประชาธิปัตย์จะยังคงนำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับประชาชน ทั้งในด้านนโยบายและบุคลากร ท่ามกลางข้อจำกัดด้านเวลาที่มีอยู่