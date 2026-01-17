“ศุภจี” นำทีม “ภูมิใจไทย” เดินตลาดนัดสวนพฤกษชาติคลองจั่น ขอคะแนนให้ “ฐิติภัสร์” ผู้สมัคร สส.กทม.ของพรรค เขตบางกะปิ-วังทองหลาง ประชาชนแห่ถ่ายรูป มอบดอกไม้ให้กำลังใจ
วันที่ 17 ม.ค. 2569 เวลา 07.30 น. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ผู้ช่วยหาเสียง พรรคภูมิใจไทย, นางสาวศุภมาส อิศรภักดี แม่ทัพหาเสียง กทม., นายอนุชา บูรพชัยศรี ผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อ, นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ ผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อ ลงพื้นที่พบปะประชาชน เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เพื่อช่วยนางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้สมัคร สส. กทม.เขตบางกะปิ-วังทงหลาง เบอร์ 13 หาเสียงที่ตลาดนัดบริเวณสวนพฤกษชาติคลองจั่น
มีประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดตอนเช้า มาพบปะพูดคุย รวมทั้งมอบดอกไม้ให้กำลังใจ พร้อมกับขอถ่ายรูปนางศุภจี และนางสาวฐิติภัสร์ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของประชาชน และบอกเลือกตั้งครั้งนี้จะเลือกเบอร์ 13 และพรรคภูมิใจไทยเบอร์ 37 ยั โดยประชาชนที่มารอถ่ายรูปบอกกับ นางสาวฐิติภัสร์ ว่ารอบนี้มาอยู่พรรคที่ถูกใจ
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่ในวันนี้ว่า มาทักทาย รับฟังว่าประชาชนมีความเห็นอะไรที่อยากจะแนะนำให้เราทำให้ดีขึ้น และรับฟังเพื่อไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาซึ่งประชาชนมีการสะท้อนเรียกร้องเรื่องของโครงการคนละครึ่งพลัส เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การจัดแผงค้าในพื้นที่ ไฟส่องสว่างตอนกลางคืน
นางศุภจี กล่าวว่า จากตอบรับคิดว่ามีคนสนใจ มาช่วยลงพื้นที่เพื่อให้เข้าใจถึงสภาพ เวลามีโอกาสเข้าไปบริหารงานจะได้เอาข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการทำงานได้ ส่วนที่กระแสตอบรับดี หลังไปออกรายการดีเบต นางศุภจี กล่าวว่า ส่วนตัวไม่ได้มองว่าไม่ใช่เวทีที่จะมาซักค้านกัน แต่เป็นการพูดคุยถึงนโยบายที่เราจะทำ ซึ่งเมื่อมีเสียงตอบรับที่ดีก ถือเป็นกำลังใจและขอบคุณ ซึ่งก็จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่
ด้านนางศุภมาส กล่าวถึงการหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายว่า เราลงพื้นที่เพื่อรับฟังว่าปัญหาต่างๆ ที่เรายังเก็บไม่หมดในช่วงที่ผ่านมา เพื่อที่หลังเลือกตั้งมีโอกาสได้เข้ามาเป็นรัฐบาลจะได้นำไปเป็นแนวปฏิบัติ ยืนยันว่าเราทำเต็มที่พบปะประชาชนทุกวัน จนถึงวันลงคะแนน อยากขอโอกาสให้ทีมของท่านอนุทิน คณะทีมบริหารที่เราได้เปิดตัวไปแล้วของพรรคภูมิใจไทย ได้เข้ามามีโอกาสแก้ไขปัญหาทำงานให้พี่น้องประชาชน