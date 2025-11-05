กมธ.MOU43-44 เลือก “สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง” นั่งประธานฯ แทน "ไชยชนก" เผยเสียงแตก 3 กลุ่ม เลิก-ไม่เลิก

กมธ.พิจารณา MOU43-44 มีมติเลือก “สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง” เป็นประธาน กมธ.คนใหม่แทน “ไชยชนก” ที่ลาออก เผยความเห็นแตก 3 กลุ่ม กมธ.สัดส่วน ครม.-เพื่อไทย-ปชน.ยังปกป้อง MOU ส่วน กมธ.จากภูมิใจไทย-พปชร.เห็นควรยกเลิก ส่วนที่เหลือยังแทงกั๊ก
วันนี้(5 พ.ย.) ที่รัฐสภา ผู้สื่อรายงานว่า ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU 2543 และ 2544 ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา มีวาระการเลือกประธานกรรมาธิการคนใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากนายไชยชนก ชิดชอบ สส.บุรีรัมย์และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ลาออก
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็นประธานกรรมาธิการแทน โดยไม่มีผู้เสนอแข่ง
สำหรับรายชื่อกรรมาธิการพิจารณา MOU ฯ ทั้งหมด 33 คน มีดังนี้
สัดส่วนจากคณะรัฐมนตรี(ครม.)
1. นายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย
2. นางกาญจนาภรณ์ อินทปันตี เลิศลอย
3. พลเรือโท คมสัน กลิ่นสุคนธ์
4. พลโท ชาคร บุญภักดี
5. นายบุญช่วย หอมยามเย็น
6. นายเบญจมินทร์ สุกาญจน์จที่
7. นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ
8. นายวรณัฐ คงเมือง
สัดส่วนพรรคประชาชน
1. นายศุภโชติ ไชยสัจ
2. นายสรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ
3. นายปิยรัฐ จงเทพ
4. นายภัทรพงษ์ แสงไกร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา หาญวงษ์
6. นายสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี
7. นายอัครพงษ์ ค่ำคูณ
สัดส่วนพรรคเพื่อไทย
1. นายเอกพร รักความสุข
2. นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์
3. นายธนาธร โล่สุนทร
4. นายจักรภพ เพ็ญแข
5. นายวิโชติ วัณโณ
6. นายวีรพัฒน์ ปริยวงศ์
7. นายรัศม์ ชาลีจันทร์
สัดส่วนพรรคภูมิใจไทย
1. นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
2. นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์
3. นายสนอง เทพอักษรณรงค์
4. นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์(แทนนายไชยชนก ชิดชอบ ที่ลาออก)
สัดส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติ
1. นายวิทยา แก้วภราดัย
2. นายอนุชา บูรพชัยศรี
สัดส่วนพรรคกล้าธรรม
- นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
สัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์
- นายวุฒิพงษ์ นามบุตร
สัดส่วนพรรคพลังประชารัฐ
- หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี
สัดส่วนพรรคชาติไทยพัฒนา
- นายนิกร จํานง
สัดส่วนพรรคประชาชาติ
- นายพิสุทธิ์ อังจันทร์เพ็ญ
ทั้งนี้ มีรายงานว่า ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ ต่อการยกเลิกหรือไม่ยกเลิก MOU ขณะนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มที่ปกป้อง MOU ประกอบด้วย กรรมาธิการจาก ครม., พรรคประชาชน และพรรคเพื่อไทย ทั้งหมด รวม 22 คน
2.กลุ่มที่เห็นว่าควรจะยกเลิก MOU ประกอบด้วย กรรมาธิการจากพรรคภูมิใจไทย และพรรคพลังประชารัฐ ทั้งหมด รวม 5 คน
3.กลุ่มที่ยังไม่แน่ชัดว่าจะให้ยกเลิกหรือไม่ยกเลิก ประกอบด้วย กรรมาธิการจากพรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคกล้าธรรม พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคประชาชาติ ทั้งหมด รวม 6 คน