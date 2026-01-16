"อนุทิน" หาเสียงบางกะปิชกลมโชว์หลังความดันปกติ ชี้ไม่ต้องปลดป้ายคนละครึ่งเดี๋ยวไปต่อ ปชช.บอกอย่ากินเค้กส้ม

นายกฯใช้เวลานอกราชการลงพื้นที่กรุงเทพฯช่วยผู้สมัครหาเสียงบางกะปิ ลั้นลา ชกลมโชว์ฟิต หลังวัดความดันผลปกติ ชาวบ้านขอสานต่อคนละครึ่ง บอกได้เป็นนายกฯอย่ากินเค้กส้มนะ แม่ค้าชี้โชว์ป้ายคนละครึ่งยังอยู่ เจ้าตัวบอกไม่ต้องปลดป้าย เดี๋ยวไปต่อ
วันนี้ (16ม.ค.) เมื่อเวลา 16.00 น.นายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าและแคนดิเดตพรรคภูมิใจไทย ใช้เวลานอกราชการ พร้อมด้วยน.ส.ศุภมาส อิศรภักดี แกนนำพรรคภูมิใจไทย ที่ดูแลพื้นที่กรุงเทพฯ ลงพื้นที่หาเสียงเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร โดยพื้นที่ดังกล่าวพรรคภูมิใจไทยได้ส่ง นส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ หรือโอ๋ ลงสมัคร สส. เขตวังทองหลาง ซึ่งย้ายมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติ
ทันทีที่นายอนุทินเดินทางถึงซอยเสรีไทย 5 ได้เดินทักทายประชาชน ขณะที่ประชาชน บอกดีใจที่ได้เจอนายกฯตัวเป็นๆ โดย นายอนุทินกล่าวทันทีว่าก็ต้องเจอตัวเป็นๆสิถ้าตายจะได้เจอยังไง ขณะที่ชาวบ้าน อยากให้นายกรัฐมนตรีสานต่อโครงการคนละครึ่งพลัส และขอถ่ายภาพ ร่วมกับนายอนุทิน ไว้เป็นที่ระลึก
จากนั้นนายอนุทิน ได้วัดความดัน ซึ่งศูนย์บริการสาธารณสุขประจำชุมชนได้มาตั้งจุดบริการประชาชน ผลปรากฏว่าความดันอยู่ที่ 132 -80 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ จึงทำให้นายอนุทิน ชูกำปั้น ดีใจ พร้อมแสดงท่าชกลมโชว์ความฟิต
ระหว่างเดินหาเสียงนายอนุทินได้ แวะซื้อโอเลี้ยงและบ๊วยรับประทาน ก่อนจะเดินทางไปหาเสียงต่อบริเวณย่านร้านค้าแฟลตคลองจั่น ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดของเขตบางกะปิ และตลาดนัดรามคำแหง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนที่นายอนุทิน จะเดินทาง ออกจากซอยเสรีไทย 5 นายอนุทินได้ลดกระจกลง โดยประชาชน คนหนึ่งได้วิ่งมาบอกว่าได้เป็นนายกฯแล้วอย่าไปกินเค้กส้มนะ พร้อมกับยื่นหมัดชนกันอย่างอารมณ์ดี
ทั้งนี้ก่อนถึงบริเวณย่านร้านค้าแฟลตคลองจั่น ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดของเขตบางกะปิ และตลาดนัดรามคำแหง นายอนุทินได้แวะตัดผมโกนหนวดด้วย โดยทันทีที่มาถึงได้มีประชาชน ดักรอทักทายและถ่ายภาพ กับนายอนุทินอย่างครึกครื้น พร้อมส่งเสียงเชียร์ ภูมิใจไทย เบอร์ 37 ดังลั่นจนนายอนุทินถึงกับต้องปีนบนเก้าอี้ และพูดตาม ส่วนหนึ่งขอจับมือ ให้กำใจและบอกสู้ๆ ขณะที่นายอนุทินได้ทำท่าสัญลักษณ์พลัสโชว์
ช่วงหนึ่ง ระหว่างเดินหาเสียง ประชาชน ซึ่งประกอบธุรกิจร้านค้าในตลาดดังกล่าวได้บอกว่าที่ร้านรับคนละครึ่งพลัส พร้อมชี้ไปที่ป้ายและบอกว่า ป้ายยังอยู่ โดยนายอนุทิน บอกว่าไม่ต้องปลดป้าย เดี๋ยวทำต่อ