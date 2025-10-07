ภท.ฮอตไม่เลิก "ขิง" ขนสส.ซบไม่เป็นทางการ “อนุทิน” สปีกอิงลิชรับ "น้องนพดล-พี่น้องรัตนเศษฐ" แห่ร่วม

ภูมิใจไทย หัวบันไดไม่แห้ง “เอกนัฏ” ขนทีม สส.โชว์ซบ บ้านน้ำเงิน อย่างไม่เป็นทางการ ด้าน “อนุทิน” ต้อนรับชื่นมื่น “Can I say welcome all ? พร้อมตรวจใบรับสมัคร "น้องนพดล-พี่น้องรัตนเศษฐ"
วันนี้ (7ต.ค.) บรรยากาศที่พรรคภูมิใจไทยคึกคัก บรรดานักการเมือง สส.หลั่งไหล เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรค จำนวนมาก โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมาให้การต้อนรับด้วยตัวเอง
โดยเวลา 13.00 น. มีทั้ง สส.และสมาชิกพรรคเพื่อไทย นายโกศล ปัทมะ น้องชายของนายนพดล ปัทมะ, นายพงศกร อรรณนพพร อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลแพทองธาร, 2 พี่น้อง ตระกูลรัตนเศษฐ จากพรรคพลังประชารัฐ และ สจ.อัครวัฒน์ กุลเฉลิมพัฒน์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (คนที่ 1) ซึ่งนายอนุทิน ได้ตรวจสอบใบสมัครและลงชื่อรับสมัครสมาชิก ก่อนจะมอบเสื้อแจ็คเก็ตภูมิใจไทยให้
จากนั้น เวลา 14.25 น. นายอนุทิน ได้ให้การต้อนรับ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ อดีตเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่นำ สส.พรรครวมไทยสร้างชาติในกลุ่มของตนเองมาแสดงเจตจำนงค์ อาทิ นายอัครเดช วงพิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู สส.บัญชีรายชื่อ นายอนุชา บูรพชัยศรี นายจุติ ไกรเลิศ เข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทย แต่ยังไม่มีการสมัครสมาชิก เนื่องจากหลายคนยังคงดำรงตำแหน่ง สส.อยู่
ขณะที่นายอนุทิน ทันทีที่ได้พบหน้ากับกลุ่ม สส.ของนายเอกนัฏ ได้กล่าวเป็นภาษาอังกฤษว่า “Can I say welcome all ?” จากนั้นได้ชวนกลุ่ม สส.ขึ้นไปพูดคุยยังห้องประชุมด้านบนที่ทำการพรรคภูมิใจไทย