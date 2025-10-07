“ภูมิใจไทย” เปิดตัวทีม ”จุติ ไกรฤกษ์“ พร้อม “นพดล ปัทมะ" นำคนเพื่อไทยย้ายซบบ่ายนี้

“ภูมิใจไทย” เปิดตัวทีม ”จุติ ไกรฤกษ์“ พร้อม “นพดล ปัทมะ" นำคนเพื่อไทยทั้ง "โกศล -พงศกร" เข้าร่วมทัพ ส่วน "สุชาติ ชมกลิ่น" นำ สส.เพชรบุรีมาเปิดตัวลงสมัครในนาม ภท.เช่นเดียวกัน ก่อนนำทีมชลบุรีเปิดตัวสัปดาห์ถัดไป ด้านพรรคแดงประกาศอัดฉีดทรัพยากรเต็มที่ หวังหยุดเลือดไหล
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงบ่ายวันที่ 7 ต.ค.หลายพรรคการเมืองจะมีการเปิดตัวผู้สมัคร สส.เพื่อเตรียมพร้อมการเลือกตั้งในช่วงปลายเดือน มี.ค.-เม.ย.69 ในส่วนพรรคภูมิใจไทย คาดว่า นายจุติ ไกรฤกษ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ นายพงศกร อรรณนพพร อดีต สส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย นายโกศล ปัทมะ สส.นครราชสีมา นายนพดล ปัทมะ อดีต สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย รวมถึงนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกฯ และ รมว.ทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะนำ สส.เพชรบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ อาทิ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ สส.เพชรบุรี จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล สส.เพชรบุรี มาเปิดตัวพรรคเพื่อเตรีย มลงสมัครชิง สส.ในการเลือกตั้งครั้งหน้าหลังยุบสภา
นอกจากนี้ สัปดาห์หน้า นายสุชาติ จะนำทีมชลบุรี อาทิ นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง สส. ชลบุรี เป็นต้น เปิดตัวพรรคพรรคภูมิใจไทยอีกด้วย
ขณะที่ทางพรรคเพื่อไทยก็เตรียมเปิดตัวผู้สมัคร สส.ของพรรค ภายใต้แคมเปญ “ยกเครื่องเพื่อไทย ยกเครื่องประเทศไทย“ โดยมีข้อเสนอว่าใครอยู่กับพรรคเพื่อไทยพร้อมรับอัดฉีดทรัพยากรที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเต็มที่เพื่อหยุดกระแสเลือดไหล