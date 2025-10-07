หลายพรรคการเมืองเตรียมเปิดตัว สส. สู้ศึกเลือกตั้งปลาย มี.ค.-เม.ย.69 หลังยุบสภา

วันนี้ (7 ต.ค.) หลายพรรคการเมืองจะมีการเปิดตัว สส. เพื่อเตรียมพร้อมการเลือกตั้งในช่วงปลายเดือนมีนาคม ถึงเมษายน 2569 โดยพรรคภูมิใจไทย คาดว่า นายจุติ ไกรฤกษ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ นายพงศกร อรรณนพพร อดีตสส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย นายโกศล ปัทมะ สส.นครราชสีมา นายนพดล ปัทมะ อดีตสส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย รวมถึง นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะนำ สส.เพชรบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ เช่น นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ สส เพชรบุรี จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล สส.เพชรบุรี มาเปิดตัวกับพรรค เพื่อเตรียมลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งหน้า หลังยุบสภา
นอกจากนี้ ในสัปดาห์หน้า นายสุชาติ จะนำทีมชลบุรี อาทิ นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง สส.ชลบุรี เปิดตัวพรรคภูมิใจไทย อีกด้วย
นอกจากนี้ ในสัปดาห์หน้า นายสุชาติ จะนำทีมชลบุรี อาทิ นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง สส.ชลบุรี เปิดตัวพรรคภูมิใจไทย อีกด้วย