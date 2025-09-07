“ชนนพัฒฐ์”ปัดแจงดีล“ภูมิใจธรรม”รับคุยกันจริง ลั่น การเมืองต้องมีพวก แม้อยู่ต่างพรรค มั่นใจ ปักธงเพิ่ม สส.ได้แน่

วันนี้( 7 ก.ย.)นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา เขต 4 เปิดเผยถึงกระแสข่าว“ภูมิใจธรรม”ในการเตรียมการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลาว่า ในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนั้น นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ กรรมการบริหารพรรคกล้าธรรม และว่าที่ผู้สมัคร สส.สงขลา เขต 6 คือ แม่ทัพกล้าธรรมตัวจริงที่จะดูแลทั้งจังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการทาบทามตัวผู้สมัครที่มีคุณภาพ และสามารถทำงานให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงเข้ามาเป็นตัวแทนของพรรค เพราะการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้มีข้อจำกัดเรื่องของระยะเวลา เราจึงต้องเตรียมความพร้อม
นายชนนพัฒฐ์ กล่าวต่อว่า เมื่อเกิดการเปลี่ยนขั้วทางการเมือง จึงมีการจับตามองว่า จ.สงขลา จะมีการจับมือกันระหว่างพรรคกล้าธรรมกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นั้น ตนขอชี้แจงว่า พรรคกล้าธรรมมีเป้าหมายที่ชัดเจนมาตลอดว่า เราจะต้องปักธงมี สส.ของพรรคที่ จ.สงขลาเพิ่มให้ได้ แต่เราจะส่งผู้สมัครแบบมีเป้าหมาย ไม่ใช่การส่งลงไปแบบสะเปะสะปะ ส่วนคำว่า“ภูมิใจธรรม”ที่สื่อหยิบไป วิเคราะห์กันถึงทิศทางการเมืองในพื้นที่ ก็เป็นเพียงการคุยกันแบบสนุกสนาน แต่ก็ยอมรับว่า มีการหารือเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งหน้ากับพรรคภูมิใจไทยจริง
”ผมไม่มีอำนาจตัดสินใจอะไร ตอนนี้ขอให้ความสำคัญที่พื้นที่ของตัวเองก่อน ยังไม่ทราบเลยว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่ผมโชคดีที่มีเพื่อนเยอะ การเมืองวันนี้ต้องมีพวกพ้อง ถึงแม้จะอยู่กับคนละพรรค แต่เราก็พูดคุยกันได้“นายชนนพัฒฐ์ กล่าว
นายชนนพัฒฐ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ตนเข้าใจดีว่า การเมืองใน จ.สงขลา น่าจับตามองที่สุด ในจังหวัดภาคใต้ สุดท้ายแล้วการวางยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการเลือกตั้งเป็นอำนาจของผู้ใหญ่ในพรรคกล้าธรรมที่จะตัดสินใจ ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของพรรคได้วางกรอบเอาไว้ เช่น จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจ เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการนำปัญหามาสู่การแก้ไขตามนโยบายของพรรค