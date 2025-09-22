“อัครเดช” โดน “อนุทิน” แซวเหลือเซ็นชื่อซบ ภท. ชี้ 12 รทสช.รอ “ขิง” ตกผลึก เร่งถกแจ้ง ปชช.ก่อนยุบสภา

อดีตโฆษก รทสช. โดน “อนุทิน” แซวเหลือเซ็นชื่อในใบสมัครเข้า “พรรคภูมิใจไทย” ระบุ กลุ่ม สส.12 รทสช. รอ “เอกนัฏ” ตกผลึกร่วมงานการเมืองพรรคสีน้ำเงิน ชี้ เร่งหารือก่อนแจ้งประชาชนทราบก่อนยุบสภา
วันนี้ (22 ก.ย.) นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี อดีตโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวภายหลังการร่วมงานแถลงผลการศึกษา วปอ.67 ถึงความชัดเจนทางการเมืองของตนเอง ว่า หลังจากที่ได้ลาออกจากโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ มีการพูดคุยและจะเริ่มงานทางการเมืองกับนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ อดีตเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมกับ สส.เขต และบัญชีรายชื่ออีก 11-12 ราย
ส่วนการที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เอ่ยปากแซวว่า ได้กรอกใบสมัครแล้ว เหลือเพียงแต่ลงชื่อ นั้น นายอัครเดช ระบุว่า ตนเองได้เรียน วปอ.67 จึงมีโอกาสมาต้อนรับนายกฯ โดยนายกฯได้ทาบทามเข้ามา อีกทั้งที่ผ่านมา นายเอกนัฏ และตนเองได้มีการพูดคุยกับนายอนุทิน เห็นว่า แนวทางการเมืองคล้ายกลับพรรคภูมิใจไทย ในโอกาสอันใกล้อาจจะมีโอกาสทำงานร่วมกับพรรคภูมิใจไทย แต่อย่างไรจะต้องรอการแถลงของนายเอกนัฏ และกลุ่มของตนเองอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนจะเปิดตัวในเร็วเร็วนี้หรือไม่นั้น นายอัครเดช ระบุว่า ขณะนี้ยังคงเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ ต้องคำนึงถึงมารยาททางการเมือง แต่ในอนาคตความชัดเจนก็ต้องเกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ของ สส. เดิมได้รับทราบ
นายอัครเดช ยอมรับว่า การลาออกจากตำแหน่งโฆษกพรรค เกิดจากปัญหาภายในตามที่เป็นข่าว สมาชิกบางส่วนออกไปอยู่กับนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนหนึ่งก็ออกมาร่วมงานกับนายเอกนัฏ
นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเสร็จแถลงผลการศึกษา นายอัครเดช เดินตามหลังนายอนุทินมาอย่างใกล้ชิด ก่อนที่จะชมบูธของ วปอ.ต่อไป