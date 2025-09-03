“อดิศร”ขอนับองค์ประชุมกลางข่าวยุบสภา ก่อนถอน อ้างเพื่อความสามัคคี

“อดิศร”ขอนับองค์ประชุมกลางข่าวยุบสภา ก่อนกลับลำถอน อ้างเพื่อความสามัคคี เปรียบการเมืองเป็นอนิจจัง ตั้งอยู่-ดับไป สภาฯ จะยุบหรือเดินหน้าต่อก็ได้
ที่รัฐสภา วันนี้(3 ก.ย.) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายไชยา พรหมา รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรงงาน (ฉบับที่...) พ.ศ... ซึ่ง นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ เสนอและที่ประชุมได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ทำนองเดียวกัน ที่ นายพชร จันทรรวงทอง สส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย และนายชวาล พลเมืองดี สส.ชลบุรี พรรคประชาชน เสนอ
ทั้งนี้ในการอภิปรายของ สส. ช่วงหนึ่ง นายอดิศร เพียงเกษ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้บรรยากาศวังเวง เพราะมีข่าวว่าเสนอทูลเกล้าฯ ยุบสภา และมีข้อตกลงจัดตั้งรัฐบาล วันนี้ใครเป็นผู้รับผิดชอบองค์ประชุม หากไม่ทราบ ตนเสนอให้นับองค์ประชุม
ทำให้นายไชยา กล่าวขึ้นว่าการเสนอนับองค์ประชุมถือเป็นเอกสิทธิ์ แต่ขณะนี้มีผู้อภิปราย 4 คนขอให้อภิปรายให้จบก่อนดีหรือไม่ ซึ่งนายอดิศร กล่าวตอบว่า “คนไม่มีอำนาจอนุญาตครับ” ทำให้การประชุมดำเนินต่อไปจนมีผู้อภิปรายแล้วเสร็จ และก่อนจะลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่ นายอดิศร หารือต่อที่ประชุมอีกครั้ง โดยระบุว่า เข้าใจว่าเป็นสภาฯ ที่มีชีวิต ตอนเช้าไร้วิญญาณเพราะการเมืองกำหนด แต่เพื่อเห็นการเดินหน้า สามัคคีของสภาฯ และกฎหมายที่มีประโยชน์อย่างนี้ ตนสนับสนุน แต่ไม่อยากให้การอภิปรายแบบไร้วิญญาณที่ผ่านมา อยากให้คึกคัก เพราะยุบสภาอาจจะเดินต่อก็ได้ เพราะขึ้นอยู่กับกฎอนิจจัง ตั้งอยู่ ดับไป ตนขอถอนการเสนอให้นับองค์ประชุม
จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 3 ฉบับด้วยเสียงเอกฉันท์ 417 เสียง จากนั้นได้ตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) 31 คนขึ้นมาพิจารณาเนื้อหา