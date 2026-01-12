ยศชนัน-ธีรรัตน์ ลุยหาเสียงลาดกระบัง ชูนโยบายเพื่อไทยแก้ปัญหาน้ำท่วม

“ยศชนัน” ควง “ธีรรัตน์“ ล่องเรือ - ขึ้นรถแห่ หาเสียงลาดกระบัง ดูวิถีชีวิตการเดินทางน้ำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมชูนโยบายการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อป้องกันน้ำท่วม อ้อนขอคะแนนให้พรรคเพื่อไทยกลับมาดูแลรับใช้ประชาชน เข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดียิ่งขึ้น
วันที่(11 ม.ค. 69 )นาย ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวานิชย์ ผู้สมัคร สส. เขต 20 ลาดกระบัง เบอร์ 11 พรรคเพื่อไทย และคณะ ลงพื้นที่หาเสียงเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
โดยเริ่มจากไหว้พระ ขอพร เสริมความเป็นสิริมงคล ที่วัดลาดกระบัง จากนั้น ได้ลงเรือประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ชูนโยบายการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อป้องกันน้ำท่วม พร้อมดูวิถีชีวิตการเดินทางน้ำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขออาสาเข้าไปทำงาน แก้ปัญหาให้ประชาชน พร้อมอ้อนขอคะแนนจากประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณริมคลองประเวศบุรีรมย์ ซึ่งมีประชาชนออกมาให้การต้อนรับ โบกไม้โบกมือ พร้อมตะโกนให้กำลังใจ
จากนั้น นายยศชนัน และคณะ ได้พบปะพ่อค้า แม่ค้า และประชาชน ในตลาดหัวตะเข้ โดยมีนักกีฬาฟุตซอลจากโรงเรียนพรตพิทยพยัต รวมถึงมีประชาชน มารอให้กำลังใจ มอบดอกไม้ ซึ่งประชาชนบางคนบอกว่า ติดตามอยู่ตลอด เพราะชื่นชอบ และมั่นใจว่า นางสาวธีรรัตน์ จะชนะแน่นอน ก่อนที่ นายยศชนัน และคณะ แวะทานชา กาแฟ ขนมปังปิ้ง พร้อมพูดคุยถึงการเดินทาง การส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน
จากนั้น นายยศชนัน และคณะ ได้ขึ้นรถแห่ ที่ศูนย์ประสานงานของนางสาวธีรรัตน์ ปราศรัยพบปะประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เน้นย้ำ นโยบายคนไทยไร้จน , ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างโอกาส , ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ , สานต่อโครงการบ้านเพื่อคนไทย พร้อมอ้อนขอคะแนน ให้พรรคเพื่อไทยกลับมาดูแลรับใช้ประชาชน สานต่อนโยบาย เพื่อเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดียิ่งขึ้น
โดยมีประชาชนมารอมอบดอกไม้ ให้กำลังใจพร้อมเรียก นายยศชนันว่า “นายก” และตลอดเส้นทางของการขึ้นรถแห่หาเสียง มีชาวบ้าน และแฟนคลับ นำดอกกุหลาบ นำป้ายเชียร์ มารอต้อนรับ และให้กำลังใจนายยศชนัน และนางสาวธีรรัตน์ บางจุดได้จอดแวะให้ประชาชนได้ร่วมถ่ายรูป และบางจุดมีการตะโกนเชียร์ ว่า “ยกเครื่องประเทศไทย เพื่อไทยทำได้”
จากนั้น ได้ลงรถแห่ เพื่อเดินหาเสียงต่อที่บ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 2 ซึ่งก็มีประชาชนมายืนรอต้อนรับ มอบดอกไม้ให้กำลังใจ และขอถ่ายรูปอย่างต่อเนื่อง