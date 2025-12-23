“ดร.กิตพล” ผู้สมัคร สส.กทม.เขตประเวศ ปชป. ประกาศ นำเทคโนโลยีช่วยน้ำท่วม รอระบาย ผลักดันโรงงานขยะแบบปิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

ภายหลังพรรคประชาธิปัตย์ เปิดตัว ผู้สมัคร 33 เขต ในพื้นที่ กทม. ไปเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 68 ดร.กิตพล เชิดชูกิจกุล ผู้สมัคร สส.เขตเลือกตั้งที่ 21 เขตประเวศ พรรคประชาธิปัตย์ ออกมาเปิดเผยถึงแนวทาง นโยบาย การหาเสียง สำหรับคนกรุงเทพมหานคร ว่า ปัญหาของคนกรุงเทพเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและหลากหลาย ตนเองได้ดูแลพื้นที่มานาน ให้ปัญหาทั้ง น้ำท่วม จราจร สิ่งแวดล้อม ขยะและคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วม ซึ่งที่ผ่านมาพยายามผลักดันในหลายเรื่อง ทั้งพื้นที่คลองส่งน้ำ การระบายน้ำพื้น พื้นที่ชั้นในและเขตรอบนอก เช่นคลองประเวศบุรีรมย์ คลองส่งน้ำ ที่มีความสำคัญในเขตกรุงเทพตะวันออก ส่วนในพื้นที่ชั้นใน พระโขง คลองเตย วัฒนา แม้มีการผลักดันเขื่อน ประตูระบายน้ำ แต่ยังไม่ครบถ้วน ดำเนินการได้เพียง 7 กิโลเมตร ซึ่งจะต้องดำเนินการเฟส 2 ต่อไป เป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำ ที่ต้องแก้ปัญหาในภาพรวมทั้งประเทศ ด้วยการนำเทคโนโลยีนำมาใช้
“จะต้องแก้ปัญหาตั้งแต่ภาคเหนือการทำฝายทำเขื่อนกักเก็บน้ำชะลอน้ำนำน้ำใช้ในฤดูฤดูแล้งก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่นั้นก็จะวนเวียนในปัญหาเหล่านี้ซึ่งเชื่อว่าในประสบการณ์ที่ได้ศึกษาและแนวทางในการแก้ไขปัญหามานานสิ่งเหล่านี้จะผลักดันเป็นนโยบายเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานครที่เจอปัญหาฝนตกและต้องรอน้ำการระบายดังนั้นเป็นวิธีการที่จะต้องจัดการซึ่งจะนำสิ่งที่ต้องศึกษานำไปแก้ปัญหาประชาชนต่อไป”ดร.กิตพล กล่าว
ดร.กิตพล เปิดเผยอีกว่า ส่วนการจัดปัญหาน้ำเสียและปัญหาขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่ามีโรงงานกำจัดขยะในกรุงเทพมหานครถึง 3 แห่งในพื้นที่3 เขต แต่จะต้องดูแลรับผิดชอบขยะของกทม.ทั้ง 50 เขต แม้จะมีการบริหารจัดการแต่ยังไม่ดีพอ ดังนั้นถ้ามีการผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติ บริหารจัดการขยะในรูปแบบต่างๆ ให้นำกลับมาใช้ และไม่มีกลิ่น ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ซึ่งทำได้จริง โดยแนวทางนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้ ทั้งแยกน้ำเสียและน้ำดีออกจากกันเพื่อให้น้ำเสียทุกหยดเข้าสู่ลงมาน้ำเสียก็จะทำให้คืนสภาพคลองกลับมาใสได้เหมือนเดิม
“ต้องมีการปรับรูปแบบการจัดการซึ่งต้องใช้งบประมาณจากกรุงเทพมหานคร ที่มีไม่มากพอ นำระบบการจัดการขยะปิด ซึ่งสมัยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร อดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้มีการนำร่องแล้วที่โรงขยะหนองแขม กำจัดขยะได้วันละ 500 ตัน วันนี้กำลังดำเนินการแห่งที่2 อยู่ที่อ่อนนุช ขนาด 1,000 ตัน ก็ถือเป็นระบบที่จะนำเข้ามากำจัดขยะ ทำปุ๋ย ซึ่งไม่กระทบกับประชาชน โดยพรรคพยายามผลักดันให้กับคนกทม.และทั่วประเทศ”ดร.กิตพล กล่าว
ด้านปัญหาจราจร ดร.กิตพล ชูแนวทางเพิ่มสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อรองรับคน กทม. ที่เดินทางข้ามไปมา ระหว่างฝั่งธนฯไปยังฝั่งพระนคร รวมถึงเพิ่มจุดกลับรถ หรือเกือกมา ในพื้นที่รอยต่อกับถนนกรมทางหลวง หรือ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองวงแหวนรอบนอก ที่มีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมาก พร้อมกันนี้ยังชูนโยบาย แก้ปัญหาคุณภาพชีวิตคนกรุง การเข้าถึงสถานพยาบาล ให้มากขึ้น ซึ่งผู้สมัครจะพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนเสนอแนวคิดในแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาเพื่อคนกรุงเทพมหานคร มีความสุข