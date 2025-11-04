ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เผย กทม. ฝนตกหนักเกิน 100 มม. หลายพื้นที่ ทำระดับน้ำในคลองสูง เร่งพร่องน้ำต่อเนื่องพร้อมรับมือ เช้านี้ถนนสายหลักแห้งแล้ว คาดสัปดาห์หน้าสถานการณ์ฝนเบาลง
(4 พ.ย. 68) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนในพื้นที่ กทม. และการบริหารจัดการน้ำว่า ช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักเกิน 100 มม. ในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง การแก้ปัญหาคือต้องพร่องน้ำในคลองเพื่อรองรับน้ำ แต่เมื่อฝนตกลงมาซ้ำและหนักมากทำให้น้ำระดับน้ำในคลองสูงและไม่สามารถระบายน้ำได้ โดยคลองที่มีระดับน้ำวิกฤต คือ คลองเปรมประชากร เนื่องจากมีผู้รุกล้ำค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะทางตอนเหนือซึ่งอยู่ใกล้ จ.ปทุมธานี ทำให้ไม่สามารถขุดลอกคลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเรามีโครงการบ้านมั่นคงที่ช่วยให้ผู้รุกล้ำคลองได้มาอยู่ในพื้นที่ที่ถูกต้อง เพื่อขุดลอกคลองและสร้างเขื่อน ส่วนคลองเปรมประชากรช่วงล่างที่จัดการเรื่องรุกล้ำได้แล้วก็ทำให้น้ำไหลได้ดี สำหรับคลองประเวศบุรีรมย์มีที่ปัญหาเรื่องความคดเคี้ยว ต้องใช้อุโมงค์ในการแก้ไข
สำหรับจุดอ่อนน้ำท่วมที่มีปัญหา เช่น อ่อนนุชซอย 59 ต้องวางแผนระยะยาวในการแก้ไข ซึ่งหลายจุดเราแก้ไปได้เยอะแล้ว อีกหลายจุดต้องมีโครงการขนาดใหญ่มาช่วยแก้ปัญหาในอนาคต
ด้าน นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น. 3 พ.ย. – 07.00 น. 4 พ.ย. 68) พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยปริมาณฝนรวมสูงสุดที่จุดวัดสถานีคลองระหาญ เขตบางขุนเทียน 74.0 มม. สำนักการระบายน้ำ ได้รายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังและจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก 13 จุด คือ โดยทุกจุดแห้งเป็นปกติ ณ เวลา 22.00 น. ทำให้เช้านี้ ถนนสายหลักในพื้นที่ กทม. สามารถใช้สัญจรได้อย่างปกติ
ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ ราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำเร่งดำเนินการบริหารจัดการน้ำในภาพรวม อาทิ เปิดประตูระบายน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำทุกสถานีเต็มกำลัง เพื่อเร่งระบายน้ำที่ค้างในระบบสู่แม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงให้ตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำหลัก อุโมงค์ระบายน้ำ และจุดเฝ้าระวังพิเศษ เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณฝนที่อาจตกซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อว่าสัปดาห์หน้าสถานการณ์ฝนจะคลี่คลาย จากความกดอากาศสูงที่จะดันร่องมรสุมลงไปทางภาคใต้ ปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครก็จะลดลง