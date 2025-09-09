จนท.เร่งเก็บซากพื้นถนนพิมาย-ชุมพวง โคราช ถูกน้ำป่าเซาะหลุดเป็นแผ่นเสียหายอื้อ เคลียร์เส้นทางให้รถสัญจรได้

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - จนท.ระดมกำลังคนและเครื่องจักรเร่งเก็บซากพื้นถนนสายพิมาย-ชุมพวง อ.พิมาย โคราช ถูกน้ำป่าเซาะหลุดเป็นแผ่นเสียหายจำนวนมาก เคลียร์เส้นทางให้รถสัญจรได้ ขณะที่เขื่อนพิมายเปิดประตูระบายน้ำ เตรียมรับมวลน้ำก้อนใหม่ป้องกันน้ำท่วมเขตเศรษฐกิจและโบราณสถาน
เช้าวันนี้ (9 ก.ย. 68) นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พิมาย ลงพื้นที่นำเครื่องจักร เก็บกู้ซากพื้นถนนลาดยาง สายพิมาย-ชุมพวง ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา บริเวณหน้าโรงเรียนพิมายสามัคคี 1 หลังจากเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาถูกน้ำป่าที่ไหลหลากอย่างรุนแรงเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย หลากมาท่วมถนนทั้งสายหลักและสายรอง กัดเซาะผิวถนนได้รับความเสียหาย ทางเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเก็บกู้ซากผิวถนนลาดยางที่หลุดร่อนออกมาเป็นแผ่นๆ เพื่อเคลียร์เส้นทางเปิดช่องทางการเดินรถ และประสานแขวงทางหลวงนครราชสีมาเพื่อเตรียมซ่อมแซมผิวจราจรที่เสียหายโดยเร็ว ซึ่งขณะนี้น้ำได้แห้งจนเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
ในขณะที่มวลน้ำจำนวนมหาศาลที่ไหลจากพื้นที่ตอนบนลงลำน้ำมูลมายังบริเวณเหนือเขื่อนพิมายมีปริมาณน้ำสะสมเป็นจำนวนมาก ทางเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (เขื่อนพิมาย) จึงได้เปิดประตูระบายน้ำทางด้านปากคลองสายใหญ่ จำนวน 2 บาน เพื่อเร่งระบายน้ำออกลงสู่คลองธรรมชาติและคลองชลประทาน ให้ไหลไปลงลำสะแทด และลำน้ำเค็ม ก่อนไหลไปลงลำน้ำมูลในพื้นที่อำเภอชุมพวงตามลำดับต่อไป เพื่อเตรียมรับมวลน้ำก้อนใหญ่ที่จะไหลเข้ามาในพื้นที่ใน 1-2 วันนี้ และป้องกันไม่ให้มวลน้ำในลำน้ำมูลเอ่อเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจและแหล่งโบราณสถานต่างๆ ในอำเภอพิมาย