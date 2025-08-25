เชียงใหม่เตรียมขยับรับมือพายุ "คาจิกิ"หลังคืนที่ผ่านมาฝนถล่มเมืองท่วมขังจุดซ้ำซาก-เร่งระบายน้ำแม่ปิงพร้อมเสริมตลิ่งป้องกัน

เชียงใหม่-ฝนถล่มเชียงใหม่ช่วงคืนที่ผ่านมา(24ส.ค.68)ส่งผลน้ำท่วมขังสูงจุดซ้ำซาก อย่างไรก็ตามล่าสุดสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติแล้ว พร้อมขยับตัวเตรียมรับมือพายุ "คาจิกิ" ที่จ่อแผ่อิทธิพล โดยเร่งระบายน้ำในแม่น้ำปิงป้องกันเหตุน้ำล้นตลิ่ง และเสริมกระสอบทราย
วันนี้(25ส.ค.68)รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ช่วงคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในตัวเมืองเชียงใหม่และอำเภอแม่ริม นานเป็นชั่วโมงส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ โดยเฉพาะถนนลอดใต้สะพานตำรวจภูธรภาค5-ชุมชนป่าพร้าวนอก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำติดแม่น้ำปิงทำให้จุดดังกล่าวมีปริมาณน้ำสูงเกือบ 1 เมตร ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประชาชนที่จะสัญจรผ่านเส้นทาง อย่างไรก็ตามช่วงเช้าวันนี้พบว่าหน่วยงานเกี่ยวข้องได้มีการระบายน้ำที่ท่วมขังลงสู่แม่น้ำปิงแล้วจนสถานการณ์น้ำกลับมาสู่ภาวะปกติและประชาชนสามารถสัญจรใช้ทางลอดสะพานป่าแดดได้ตามปกติแล้ว
ทั้งนี้จากการแจ้งเตือนภัยให้ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เตรียมรับมือผกระทบจากพายุคาจิกิ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะได้รับผลกระทบในช่วงวันที่ 26-28 สิงหาคม 68 ทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ทำให้หลายหน่วยงานเร่วมเตรียมพร้อมรับมือ โดยที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ และเป็นจุดที่เป็นคอขวดของแม่น้ำปิงก็ได้มีการเสริมพนังกั้นน้ำให้สูงกว่าเดิม โดยได้เสริมกระสอบทรายขึ้นสูงอีกกว่า 1 เมตรเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์
ด้านสำนักชลประทานเชียงใหม่ได้เร่งเปิดประตูระบายน้ำท่าวังตาลทั้ง 6 บานเพื่อเร่งระบายน้ำจากฝนที่ตกหนักให้ลงไปยังทะเลสาบดอยเต่าผันน้ำไปยังเขื่อนภูมิพล เพื่อรอรับมวลน้ำจากพายุไต้ฝุ่นคาจิกิ ทำให้เช้านี้ปริมาณนี้แม่น้ำปิงที่เมื่อวานมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช้านี้เริ่มลดระดับลงแล้ว โดยจุดวัดระดับน้ำ P1 เชิงสะพานนวรัฐเมื่อเวลา 10.00 น.ระดับน้ำอยู่ที่ 1.95 เมตร จากระดับวิกฤติ 3.70 เมตร ส่วนจุดวัดระดับ P67 บ้านแม่แต อำเภอสันทราย ระดับน้ำอยู่ที่ 0.98 เมตร จากระดับวิกฤติ 3.00 เมตร