เร่งพร่องน้ำเขื่อนเจ้าพระยา เตรียมรับพายุ “คาจิกิ” ขึ้นฝั่ง 25 ส.ค.นี้ ฝนถล่มทั่วประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชัยนาท - สำนักชลประทานที่ 12 เร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท รองรับน้ำเหนือ–น้ำฝนจากพายุ “คาจิกิ” ที่จะขึ้นฝั่งเวียดนาม 25 ส.ค.นี้ ระดับน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มต่อเนื่อง จ่อปรับระบายน้ำแตะ 1,500 ลบ.ม./วินาที แจ้งเตือนประชาชนริมน้ำ–พื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังใกล้ชิด

วันนี้ (24 ส.ค. 2568) สำนักชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท ได้เร่งพร่องน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือและน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของพายุ “คาจิกิ” ซึ่งคาดว่าจะขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ และจะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ

สำหรับสถานการณ์น้ำล่าสุด น้ำที่ไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณ 1,598 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 17 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท มีปริมาณ 1,670 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 38 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

เขื่อนเจ้าพระยาจึงได้เพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเป็น 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมผันน้ำเข้าระบบชลประทานสองฝั่งรวม 370 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนที่ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท สูงขึ้น 18 เซนติเมตร อยู่ที่ระดับ 12.38 เมตร (รทก.) ต่ำกว่าตลิ่ง 3.96 เมตร ส่วนระดับน้ำที่สะพานหัวเวียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ที่ระดับ 3.87 เมตร (รทก.) สูงกว่าตลิ่ง 1.12 เมตร

ทั้งนี้ ปริมาณน้ำแม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเขื่อนเจ้าพระยามีเกณฑ์การระบายน้ำได้สูงสุดถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำและติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิด










