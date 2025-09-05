ฝนหนักน้ำป่าทะลักอีก!ท่วมทล.108 หวิดซัดสะพานเชื่อมขุนยวม-แม่ฮ่องสอน พังซ้ำ

แม่ฮ่องสอน - ฝนตกหนักบนเขา จนน้ำป่าไหลหลากท่วมทางหลวงแผ่นดิน 108 ขุนยวม-แม่ฮ่องสอน อีกระรอก หวิดซัดทำสะพานห้วยโป่งพังซ้ำอีก จนท.ต้องเร่งเคลียร์เปิดทางน้ำ จนรถข้ามได้ 1 ช่องทางจราจร ยกเว้น 10 ล้อขึ้นไปยังผ่านไม่ได้
นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา - นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าฯ นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่อง แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ชลประทานแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องลงพื้นที่บ้านห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน คืนที่ผ่านมา(4 ก.ย.68)
เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำหลากข้ามคอสะพานชั่วคราวห้วยโป่ง บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 เชื่อมต่อ อ.ขุนยวม-อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ที่เคยโดนน้ำป่าหลากซัดสะพานขาดสะบั้น และต้องติดตั้งสะพานแบริ่ง เปิดให้สัญจรผ่านได้อีกครั้งเมื่อค่ำวันที่ 31 สิงหาคม 68 เป็นต้นมา
กระทั่งเกิดฝนตกบนยอดเขาทำให้น้ำจำนวนมากไหลหลากลงมาเออล้นข้ามคอสะพานดังกล่าวอีก จนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร ต้องเร่งสนับสนุนรถและเครื่องจักร เคลียร์เส้นทาง นำต้นไม้ เศษไม้ และสิ่งกีดขวางออกจากเส้นทางสัญจร
กระทั่งกลางดึก สถานการณ์น้ำเริ่มลดลง รถสามารถสัญจรข้ามผ่านสะพานได้ 1 ช่องทางจราจร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมอำนวยความสะดวกให้รถข้ามผ่านได้อย่างปลอดภัย
ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง และเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และยานพาหนะให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันสถานการณ์หากเกิดเหตุอุทกภัย