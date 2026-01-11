“ธรรมนัส” บุกปทุมช่วยผู้สมัคร ดันแก้ปัญหาน้ำ-ข้าว-ค่าครองชีพ ชูทำงานจริงไม่ใช่หาเสียงตามฤดูกาล

แกนนำกล้าธรรม บุก ปทุมธานี ช่วย 4 ผู้สมัคร กธ. กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เดินตลาดเก่า พบ ปชช.สะท้อนปากท้อง ดันแก้ปัญหาน้ำ-ข้าว-ค่าครองชีพ ย้ำ ส่งผู้สมัครคนพื้นที่ทำงานจริง ไม่ใช่หาเสียงตามฤดูกาล
วันนี้ (11 ม.ค.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษา พรรคกล้าธรรม และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อช่วยผู้สมัคร สส.ปทุมธานี พรรคกล้าธรรม ทั้ง 4 คน ได้แก่ เขต 1 นายนพพร ขาวขำ เบอร์ 2, เขต 4 นายชยุต สินพูนภักดิ์ เบอร์ 7, เขต 5 นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ เบอร์ 8 และ เขต 6 นางสาวพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์ เบอร์ 4 รณรงค์หาเสียง
โดย ร.อ.ธรรมนัส เดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดบัวแก้วเกษร และกราบสักการะหลวงพ่อดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวลาดหลุมแก้ว เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งใช้โอกาสนี้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จากนั้น ได้เดินทางไปยัง ตลาดระแหง 100 ปี ตลาดเก่าแก่ที่ถือเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของอำเภอ โดย ร.อ.ธรรมนัส ได้นำผู้สมัครเดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนตลอดเส้นทาง มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาขอถ่ายรูป มอบดอกไม้ให้กำลังใจ พร้อมสะท้อนปัญหาปากท้อง เศรษฐกิจ และค่าครองชีพ
ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่า วันนี้ วันนี้ถือเป็นวันแรกของการลงพื้นที่หาเสียงในจังหวัดปทุมธานี ขอฝากพี่น้องชาวปทุมธานีให้โอกาสผู้สมัครจากพรรคกล้าธรรม เข้าไปทำหน้าที่รับใช้และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยเฉพาะปัญหาใหญ่เรื่องน้ำ ทั้งในช่วงน้ำแล้งและน้ำหลาก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการทำนาปรังและวิถีชีวิตของเกษตรกร รวมถึงการผลักดันการแก้ไขปัญหาผลผลิตข้าวอย่างยั่งยืน เนื่องจากประชาชนในจังหวัดปทุมธานีส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม พรรคกล้าธรรมจะเข้ามาดูและมาแก้ปัญหาในเรื่องของข้าวและผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ ด้วย ในส่วนของคู่แข่งในพื้นที่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่รู้สึกกังวลกับเรื่องนี้ เนื่องจากพรรคกล้าธรรมคัดสรรผู้สมัครที่เป็นคนในพื้นที่จริง เข้าใจปัญหา และพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงการหาเสียงตามฤดูกาล
ต่อมาในช่วงบ่าย ร.อ.ธรรมนัส เดินทางต่อไปยังตลาดรังสิต และตลาดลาดสวาย เพื่อช่วยหาเสียงให้ผู้สมัคร สส. เขต 4 และ เขต 6 และในช่วงเย็น รอ.ธรรมนัส จะขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ บริเวณตลาดนาทอง หน้าห้างแมคโคร เพื่อช่วย นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ ผู้สมัคร สส. เขต 5 ของพรรคกล้าธรรม
ทั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก พ่อค้าแม่ค้าในตลาดส่งเสียงทักทาย เข้ามาจับมือ พูดคุย และถ่ายภาพร่วมกับ ร.อ.ธรรมนัส และผู้สมัครของพรรค บางรายนำอาหาร น้ำดื่ม มามอบให้ บางร้านสะท้อนปัญหาเรื่องค่าครองชีพ ต้นทุนสินค้า ราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังซื้อของประชาชนลดลง โดย ร.อ.ธรรมนัส ได้รับฟัง พร้อมย้ำว่า พรรคกล้าธรรมจะนำเสียงสะท้อนเหล่านี้ไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากให้ดีขึ้น