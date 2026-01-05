"เอกนัฏ" นำทีม ภท.หาเสียงตลาดลาดพร้าวสะพาน 2 ชู "คนละครึ่งพลัส-รั้วชายแดน"

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ แกนนำพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ผู้สมัคร สส.เขต 5 พรรคภูมิใจไทย (เบอร์ 37) ลงพื้นที่ย่านตลาดลาดพร้าวสะพาน 2 หาเสียงกับบรรดาพ่อค้า-แม่ค้า และประชาชนที่มาเดินจับจ่ายซื้อของ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนและแฟนคลับมามอบดอกไม้ให้กำลังใจ และร่วมทักทายตลอดเส้นทาง ทั้งนี้ระหว่างการเดินหาเสียงมีบรรดาแม่ค้าประชาชนเข้ามาพูดคุยพร้อมบอกว่าอยากได้โครงการคนละครึ่งพลัสกลับมา เพราะทำให้เศรษฐกิจการค้าการขายดีขึ้นมาก
นายเอกนัฏ กล่าวว่า บรรยากาศหลังปีใหม่ที่ตลาดสะพานสองวันนี้เริ่มคึกคัก มีผู้คนมาจับจ่ายใช้สอย ซึ่งระหว่างการเดินหาเสียงนั้นก็มีประชาชนเข้ามาพูดคุย หลายคนก็คุ้นหน้าคุ้นตา ตั้งแต่สมัยตนยังอยู่พรรคประชาธิปัตย์ รวมไทยสร้างชาติ ครั้งนี้ก็มาขอคะแนนเลือกพรรคภูมิใจไทยทั้ง 2 ใบ ซึ่งตลอดทั้ง 4 วันที่ลงพื้นที่หาเสียง 2 นโยบายหลักที่ได้รับกระแสตอบรับดีเป็นพิเศษ คือ นโยบายรั้วของชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบกับความรู้สึกของคนกรุงเทพฯ หลายคนบอกว่าเวลาเปิดทีวีหรือดูข่าวตามสื่อโซเชียลมีเดียเห็นถึงความสูญเสียของทหารซึ่งเสียสละเพื่อชาติก็ไม่อยากให้การเสียสละนั้นสูญเปล่า อยากให้รักษาความมั่นคงพื้นที่บริเวณชายแดน และ อีกหนึ่งนโยบายคือนโยบายคนละครึ่งพลัส ซึ่งประชาชนมองว่าเป็นนโยบายที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
นายเอกนัฏ กล่าวด้วยว่า จากผลโพลที่เห็นจะพบว่า ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า 40-50% ที่อยู่ระหว่างการรอตัดสินใจ ซึ่งจากการที่ลงพื้นที่หาเสียงและพูดคุยกับพี่น้องประชาชนก็พบว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกที่ประชาชนกำลังพิจารณาอยู่ ดังนั้นผู้สมัครทุกคนของพรรคจึงต้องขยันลงพื้นที่เพื่อนำเสนอจุดยืน แนวทางการทำงานและนโยบาย ในมุมมองของตนพรรคภูมิใจไทยก็มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนี้ตนมองว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เหมือนเดิม มีมืออาชีพทั้ง 3 คนมาร่วมรัฐบาลด้วย ทั้งนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขุนคลังมืออาชีพ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หญิงแกร่ง และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทำไทยเป็นไท ในเวทีโลก ซึ่งทั้งหมดจะนั่งกระทรวงสำคัญที่เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ