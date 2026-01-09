"ยศชนัน"นำทีมพรรคเพื่อไทยปราศรัยใหญ่ช่วยผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่หาเสียง อ้อนขอเทคะแนนให้ชนะเหมาทั้ง10เขต

เชียงใหม่ – “ดร.เชน-ยศชนัน” นำทีมพรรคเพื่อไทย ขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่กลางสวน อบจ.เชียงใหม่ ช่วยหาเสียงให้ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง อ้อนคนเชียงใหม่ช่วยกันเทคะแนนเสียงให้ชนะการเลือกตั้งเหมาทั้งจังหวัด เพื่อให้ลูกหลานคนเชียงใหม่ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอีกคน
ช่วงค่ำวันนี้(9 ม.ค.69) ที่บริเวณลานหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ หรือ "ดร.เชน"แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี กับนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการเลือกตั้ง และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย นำคณะแกนนำของพรรคเพื่อไทยขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่เพื่อช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 10 เขตเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทย ท่ามกลางประชาชนผู้สนับสนุนจำนวนมากที่ต่างพากันเข้าร่วมรับฟังการปราศรัย
ทั้งนี้นายยศชนัน ได้ทักทายผู้เข้าร่วมรับฟังเป็นภาษาคำเมือง ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นการพูดภาษาไทยกลางเพื่อบอกเล่านำเสนอนโยบายต่างๆ ของพรรคโดยเน้นย้ำว่าหัวใจของพรรคคือประชาชน หากชนะการเลือกตั้งได้กลับมาเป็นรัฐบาลจะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ให้คนไทยไร้ความยากจน และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำหรับจังหวัดเชียงใหม่นั้น หัวใจสำคัญอยู่ที่การท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวซบเซาลงเพราะนักท่องเที่ยวหายไป ดังนั้นหากเป็นรัฐบาลแล้วสิ่งแรกที่จะลงมือคือทำให้นักท่องเที่ยวกลับมา ทั้งการผลักดันสนามบินล้านนา,การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งและรถไฟฟ้า
โดยนายยศชนัน ระบุว่า พรรคเพื่อไทยมีทีมงานบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์พร้อมที่จะสานต่อนโยบายต่างๆ ที่ได้ริเริ่มไว้ และสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องทันที จึงอยากขอให้ประชาชนช่วยกันสนับสนุนลงคะแนนเสียงให้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ตัวเองอยากจะขอกำลังใจให้ช่วยกันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้กับพรรคเพื่อไทยและผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง เพื่อให้ตัวเองที่เป็นลูกหลานของชาวเชียงใหม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี
รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้(9 ม.ค.69) นายยศชนัน พร้อมทั้งนายจุลพันธ์ และนายสุริยะ ซึ่งเป็น 3 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย รวมทั้งคณะได้ร่วมกันลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนเพื่อช่วยผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยหาเสียง โดยช่วงเช้าลงพื้นที่จังหวัดลำพูน จากนั้นไปอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่และอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ในช่วงค่ำที่บริเวณลานหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่