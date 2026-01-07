“ยศชนัน“ อ้างโพลพรรค พท.เมืองกรุงคะแนนนิยมพุ่ง หลังลงพื้นที่ต่อเนื่อง ชูลดรายจ่าย พิชิตใจคน กทม.

“ยศชนัน“ เผยโพลพรรคคะแนนนิยม กทม.พุ่งขึ้น หลังลงพื้นที่ต่อเนื่อง ชูนโยบายลดรายจ่าย พิชิตใจคนเมืองกรุง ลั่นจำนวนนโยบายไม่สำคัญเท่า ทำได้จริง บอกทีเซอร์ปราศรัยใหญ่กรุงเทพพรุ่งนี้ เปิดนโยบายเชิงสังคม-ลดความเหลื่อมล้ำ
วันที่ 7 ม.ค.นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการประเมินกระแสหรือทำโพลสำรวจของพรรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หลังลงพื้นที่ต่อเนื่องว่า มีโดยตลอด เพราะพรรคมีข้อมูล ของคนในพื้นที่นั้น ปัจจุบันมีการลงพื้นที่มาโดยตลอด และพบว่าเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นมาก ซึ่งทำให้มีกำลังใจในการลงพื้นที่ และจะ สังเกตได้ว่าตนจะเดินไปแต่พื้นที่ที่สะท้อนถึงเรื่องนโยบาย ซึ่งการที่มาเขตทุ่งครุ เพื่อมารับฟังความเห็นจากพี่น้อง เพื่อนำไผสะท้อนนโยบายของเราเอง
ส่วนได้มีการประเมินไปถึงเรื่องตัวบุคคล แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ผู้สมัคร นโยบายว่าคะแนนนิยมพรรคที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ มาจากปัจจัยใด นายยศชนัน กล่าวว่า ปัจจุบันบ้านเมืองต้องการไปข้างหน้า ดังนั้น การที่เราไม่ไปทะเลาะเบาะแว้งกับใคร ไม่ไปพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดี แต่เราพยายามพูดถึงนโยบายที่นำไปสู่พี่น้องประชาชนแบบลงรายละเอียด ซึ่งทำให้ทุกคนเริ่มกลับมามองเรา เข้าใจในแนวทางของเรา เพราะเรามีคนที่พร้อมจะทำ และมีประชาชนที่พร้อมจะสอดรับนโยบายเรา ทำให้ 2 - 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา คะแนนนิยมเพิ่มขึ้น และเราลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ว่าจะเลือกตั้งแล้ว เราลงพื้นที่ เพราะฉะนั้น ความเข้าใจปัญหาในพื้นที่ของผู้สมัครของเรามีค่อนข้างสูง ซึ่งการไปลงพื้นที่ของเราก็เพื่อไปสอบถาม เช่น มาที่ทุ่งครุ ซึ่งเป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรม ก็ต้องมารับฟังปัญหา และกลับไปแก้ไขให้เท่าเทียม เช่น การเดินทางไปพิธีฮัจญ์ ซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรารับประเด็นมา เพื่อนำไปแก้ไข และปรับปรุงปัญหาต่าง ๆ รวมถึงต้องแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด และการคมนาคม
ส่วนนโยบายใดที่จะนำมาพิชิตใจคนกรุงเทพฯ นายยศชนัน กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มีปัญหาที่หลากหลาย เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด ตนพยามทำให้ทุกนโยบายมีความเป็นรูปธรรม ซึ่งปัญหาที่เราจะทำได้หรือไม่ได้ กับที่ประชาชนต้องการ อยากให้แยกประเด็น ซึ่งวันนี้ค่าครองชีพสูง ประชาชนเดินทางไม่ได้ ต้องใช้รถทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งหน้าที่รัฐบาล ก็ต้องไปทำให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก เชื่อว่า นโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ทุกคนเห็นด้วย และวันนี้ได้ออกเครือข่ายแผนที่ขึ้นมา รวมไปถึงทำการสื่อสาร นอกจากนี้ ยังมีเรื่องค่าไฟฟ้าที่เรากำลังมองหาพลังงานทดแทน เพื่อทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงซึ่งเราเคยทำมาแล้ว จาก 4 บาท เหลือ 3 บาทกว่า รวมไปถึงการเพิ่มโอกาส เช่น การท่องเที่ยว เพราะถ้าการท่องเที่ยวดี นักท่องเที่ยวก็เข้ามา ซึ่งก็มาจากหลากหลายวัฒนธรรม ดังนั้น การที่เรามองว่าการลดรายจ่าย การปลดหนี้ และเพิ่มรายได้ให้ประชาชน และคิดว่าจำนวนนโยบายไม่ได้สำคัญเท่ารูปธรรมที่จะทำให้เกิดขึ้นจริง
เมื่อถามว่าเปิดเวทีปราศรัยใหญ่เวทีแรกในวันพรุ่งนี้ที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร จะมีอะไรเด็ดบ้าง นายยศชนัน กล่าวว่า ขอพูดทีเซอร์ก่อน ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคม และความเหลื่อมล้ำ และจะสังเกตได้ว่าในช่วงที่ผ่านมา เราจะลงพื้นที่ส่วนนี้เยอะมาก และในวันพรุ่งนี้ จะเป็นการเปิดนโยบายเกี่ยวกับเชิงสังคม และความเหลื่อมล้ำ