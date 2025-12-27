บิ๊กแจ็ส ส่ง 4 รอง พรรคกล้าธรรมชิง ส.ส. นพพร-ชยุต-พัชร์ชิสา-อัยรินทร์ กองเชียร์นับพันคน หนุนเปลี่ยน เลือกคนทำงาน

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 27 ธันวาคม 2568 ที่ หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี เข้าสังเหตุการณ์ การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.ปทุมธานี พร้อมผลักดัน 4 รอง ที่ลงพรรคกล้าธรรม เป็น ส.ส.ปทุมธานี
สำหรับ 4 รอง ที่ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี ได้สนับสนุน ประกอบด้วย 1.นายนพพร ขาวขำ (เบอร์2) อดีตรองนายก อบจ.ปทุมธานี ผู้สมัคร ส.ส. เขต 1 พรรคกล้าธรรม ซึ่ง เขต 1 ประกอบด้วย อ.ลาดหลุมแก้วทั้งอำเภอ และอ.เมืองปทุมธานี เฉพาะต.บ้านฉาง ต.บางหลวง ต.บางเดื่อ ต.บางขะแยง ต.บางคูวัด 2. นายชยุต สินพูนภักดิ์ (เบอร์ 7) อดีตรองนายก ทน.รังสิต ผู้สมัคร ส.ส. เขต 4 พรรคกล้าธรรม ซึ่ง เขต 4 ประกอบด้วย อ.คลองหลวง (เฉพาะเทศบาลเมืองคลองหลวง) และอ.ธัญบุรี (เฉพาะ ต.ประชาธิปัตย์) 3 นางสาวพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์ (เบอร์4) อดีตรองนายก อบจ.ปทุมธานี ผู้สมัคร ส.ส. เขต 6 พรรคกล้าธรรม ซึ่ง เขต 6 ประกอบด้วย อ.ลำลูกกา (เฉพาะต.ลาดสวาย อบต.บึงคำพร้อย) และอ.ธัญบุรี (เฉพาะต.บึงยี่โถ) และ นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ (เบอร์8) อดีตรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้สมัคร ส.ส. เขต 5 พรรคกล้าธรรม ซึ่ง เขต 5 ประกอบด้วย อ.เมืองปทุมธานี (เฉพาะต.บ้านใหม่ ต.หลักหก) และ อ.ลำลูกกา (เฉพาะต.คูคต)โดยมี ประชาชนประมาณหนึ่งพันคนเดินทางมาให้กำลังใจผู้สมัคร
โดย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี กล่าวว่า ผมจะมองถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักในการเลือกที่จะสนับสนุน ผู้สมัคร ส.ส. เป็นรายบุคคล ที่คิดว่าเขาจะสามารถทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดเวลาที่ผ่านมา พี่น้องประชาชนจะเห็นว่า ในช่วงวิกฤตการณ์ ไม่ว่าจะเป็น ช่วงโควิท ช่วงน้ำท่วม มี ส.ส. พรรคใดบ้าง ที่ลงมาช่วยท้องถิ่น หรือดูแลประชาชน บางคนเป็น ส.ส. มา 2-3 ปี บางคนยังไม่รู้จักเลย ถ้าเรามัวแต่มองที่พรรค บางพรรคเลือกมาก็เอาประเทศไทยเราไปอยู่ใต้เท้าของประเทศกัมพูชา บางพรรคเลือกผู้สมัคร ส.ส. ที่เป็นลูกผู้ที่ทุจริตแม้กระทั้งถุงยังชีพ มาเป็นตัวแทนผู้สมัคร ส.ส. ของพรรค หรือแม้กระทัง เลือกคนที่ดูถูกชาวปทุมธานีว่ากินหญ้า มาลง ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ มันถึงเวลาแล้วที่ พี่น้องประชาชน ต้องตัดสินใจเลือกที่ตัวบุคคล อย่าไปเน้น พรรคใดพรรคหนึ่ง อยากให้เลือก คนที่จะร่วมกันทำงานไปกับท้องถิ่นได้ ช่วยผลักดันงบประมาณลงมาพัฒนาจังหวัดปทุมธานี เพราะท้องถิ่นมีแต่งบประมาณของท้องถิ่นเอง ที่นำไปดูแล หรือ แก้ปัญหาให้ประชาชน แต่เราไม่มีงบประมาณเพียงพอ ที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา เช่น โมโนเรล เขื่อนกันน้ำท่วม สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เกินกำลังของ อบจ. และรองนายก 3 คน ขอลงสมัคร ส.ส. ในนามของพรรคกล้าธรรม ผมก็ไม่ได้ขัด ผมก็พร้อมที่จะสนับสนุน คนที่ทำงานเพื่อประชาชน ทีมงานของคนรักปทุมได้เป็น ส.ส. ก็ย่อมเป็นผลดี ถ้าเกิดเขามีโอกาสได้รับความไว้วางใจจากประชาชน และ เข้ามาเขาก็จะเป็นคนกลางประสานงาน ดึงงบประมาณลงมาพัฒนา จ.ปทุมธานีได้
ด้าน ดาวเด่นวันนี้ ซึ่งมีมวลชนหลายร้อยคน รวมตัวกันให้กำลังใจอย่างล้นหลาม คือ นายคุณานนท์ ชูประเสริฐ (เบอร์3) ผู้สมัคร ส.ส. เขต 3 พรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็น ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของ นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง ซึ่งในวันนี้ ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชน เดินทางมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก