วปอ 68 หมู่ เหยี่ยว ลุย เดินหน้าโครงการ “สะพานโอกาส นนทบุรี” บูรณาการภาคีเครือข่ายสร้างโอกาสทางการศึกษา

วันที่ 16 มกราคม 2569 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิด โครงการ 1 หมู่ 1 โครงการ วปอ 68 หมู่ เหยี่ยว ภายใต้แนวคิด “One End : Ten Ways” เรื่อง สะพานโอกาส นนทบุรี (Nonthaburi Opportunity Bridge) ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายในจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเชื่อมโยงโอกาสด้านการศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ การคุ้มครองทางสังคม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดนนทบุรีอย่างเป็นระบบ ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม