เมื่อ "Lifestyle" สำคัญกว่าการศึกษา ปัญหาค่านิยมในโรงเรียนอินเตอร์ ทำพ่อแม่ย้ายลูกออก ไม่อยากให้ถูกกดดันเรื่องความรวย

ดรามาในรั้วอินเตอร์! คำถามเรื่องชั้นโดยสารเครื่องบินกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้พ่อแม่ตัดสินใจนำลูกออก ชี้ปัญหาค่านิยมและความกดดันเรื่อง ความมั่งคั่งที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำในสังคมคนรวย
เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ชาวเน็ตถกเถียงในประเด็นเรื่องค่านิยมและ "ความเหลื่อมล้ำทางสังคม" ในรั้วโรงเรียนนานาชาติที่กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง เมื่อมีเรื่องราวของผู้ปกครองรายหนึ่งตัดสินใจครั้งสำคัญ โดยการนำลูกออกจากโรงเรียนนานาชาติที่กำลังศึกษาอยู่ หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องฉุกคิดถึงสภาพแวดล้อมที่ลูกกำลังเติบโต
เรื่องราวนี้ระบุว่า ครอบครัวหนึ่งพาบุตรหลานไปเที่ยวพักผ่อนต่างประเทศ พ่อแม่ได้ลงภาพถ่ายในโซเชียลมีเดีย ซึ่งทุกอย่างดูเป็นไปอย่างเรียบง่ายและมีความสุข แต่เมื่อลูกกลับไปโรงเรียน เพื่อนร่วมชั้นกลับเอ่ยถามว่า "เวลาบ้านเธอไปเที่ยวไม่บิน Business Class เหรอ?"
ผู้ปกครองรายนี้ระบุว่า แม้ตนเองจะสามารถ "จ่ายได้" ในเรื่องของการบินชั้นธุรกิจ แต่เหตุการณ์นี้ทำให้ตระหนักได้ว่า นี่ไม่ใช่ "สังคมที่อยากให้ลูกเติบโตมาด้วย" และไม่อยากให้ลูกต้องแบกรับความกดดัน หรือถูกตัดสินจากเรื่องของ "Lifestyle" ที่เกินความจำเป็น
"คือจ่ายน่ะจ่ายได้ แต่มันทำให้รู้ว่านี่ไม่ใช่สังคมที่อยากให้ลูกโตมาด้วย แล้วก็ไม่อยากให้ลูกโดนแรงกดดันจากเรื่องพวกนี้"
ประเด็นนี้ได้จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง หลายความเห็นสะท้อนความจริงที่ว่า สำหรับบางครอบครัว การส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติเป็นเพียงการลงทุนเพื่อให้ได้ "การศึกษาที่ดี" แต่บางครั้งก็อาจไม่เพียงพอต่อการเข้าถึง "Lifestyle" หรือ "เครือข่ายทางสังคม" ที่ผู้ปกครองกลุ่มอื่นๆ มี