ดุสิตโพลมองภารกิจด่วนนายกฯ คนที่ 32 เร่งแก้ค่าครองชีพ เชื่อมั่นปานกลางแก้ได้ หนุน 4 เดือน ยุบสภา

สวนดุสิตโพล สำรวจความคาดหวังนายกฯ คนที่ 32 มองภารกิจด่วนเร่งแก้ค่าครองชีพปากท้อง เชื่อมั่นปานกลางแก้ได้ เห็นด้วยยุบสภาใน 4 เดือน ฝากให้ความสำคัญปัญหาเศรษฐกิจ
วันนี้ (7 ก.ย.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ความคาดหวัง ต่อนายกรัฐมนตรีคนที่ 32” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,191 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน 2568 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ประชาชนคิดว่า “ภารกิจเร่งด่วน” ของนายกรัฐมนตรีคนใหม่คือเรื่องใด
อันดับ 1 แก้ปัญหาค่าครองชีพและปากท้อง 68.26%
อันดับ 2 แก้ปัญหาไทย-กัมพูชา 49.03%
อันดับ 3 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 44.58%
อันดับ 4 ปราบปรามคอร์รัปชัน 33.59%
อันดับ 5 แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม 33.08%
2. ประชาชนเชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีคนที่ 32 จะสามารถ“แก้ปัญหาของประเทศได้”มากน้อยเพียงใด
อันดับ 1 เชื่อมั่นปานกลาง 56.09%
อันดับ 2 เชื่อมั่นน้อย 25.94%
อันดับ 3 ไม่เชื่อมั่นเลย 13.27%
อันดับ 4 เชื่อมั่นมาก 4.70%
3. ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่หากรัฐบาลใหม่ประกาศ “ยุบสภาภายใน 4 เดือน” เพื่อเลือกตั้งใหม่
อันดับ 1 เห็นด้วย เพราะอยากให้คืนอำนาจให้ประชาชน 76.66%
อันดับ 2 ไม่เห็นด้วย เพราะอยากให้รัฐบาลทำงานต่อ เร่งแก้ปัญหาต่างๆ 13.01%
อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 10.33%
4. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากถึงนายกรัฐมนตรีคนที่ 32
อันดับ 1 ให้ความสำคัญกับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 53.81%
อันดับ 2 ลดค่าครองชีพ สร้างงาน แก้ความยากจน 44.09%
อันดับ 3 บริหารบ้านเมืองด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่คอร์รัปชัน 37.01%
อันดับ 4 ทำตามสัญญา ยึดประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นหลัก 35.70%
อันดับ 5 แก้ปัญหาชายแดนไทย–กัมพูชาอย่างเด็ดขาด 22.05%