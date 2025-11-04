ครม.เห็นชอบทบทวนหลักเกณฑ์ตามมติครม. ลักษณะโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากสลากการกุศล

โฆษกรัฐบาล เผย ครม. เห็นชอบทบทวนหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568 เกี่ยวกับลักษณะของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล
วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2568) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ
(1) การทบทวนหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568 (เรื่อง การทบทวนหลักการและแนวทางการพิจารณาการออกสลากการกุศล) เกี่ยวกับลักษณะของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล และ
(2) มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล ดำเนินการพิจารณาการออกสลากการกุศลสำหรับโครงการสลากการกุศล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568 ที่มีวงเงินคงเหลือจำนวน 4,691.86 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาการออกสลากการกุศลของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และที่ขอทบทวนตามข้อ (1) ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณากรั่นกรองจากโครงการที่ขอรับการสนับสนุนฯ ที่ได้จัดส่งข้อเสนอมาแล้ว และให้มีการเปิดรับข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนฯ เพิ่มเติม และให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจกำหนดวงเงินที่จะให้การสนับสนุนแต่ละโครงการ รวมทั้งความจำเป็นและความพร้อมของการดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดการกระจายตัวของเงินสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศลและสามารถเบิกจ่ายเงินได้อย่างรวดเร็ว
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของเงินสนับสนุนจากโครงการดังกล่าว และเพื่อให้คณะกรรมการฯ กลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนฯ อย่างเหมาะสม มีความรอบคอบชัดเจนยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับสถานการณ์และข้อเท็จจริงในปัจจุบัน กค. จึงพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ฯ ตามมติวันที่ 7 มกราคม 2568 เกี่ยวกับลักษณะของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนฯ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
-ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 มกราคม 2568 ลักษณะของโครงการที่ขอรับการสนับสนุน เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ด้านการศึกษา การสาธารณสุข หรือการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมถึงเป็นโครงการที่ก่อประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมอย่างทั่วถึงในวงกว้าง
-ข้อเสนอในครั้งนี้ ลักษณะของโครงการที่ขอรับการสนับสนุน เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมไทย การสาธารณสุขหรือการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมถึงเป็นโครงการที่ก่อประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมอย่างทั่วถึงในวงกว้าง
ทั้งนี้ เพื่อขยายขอบเขตวัตถุประสงค์ของโครงการให้ครอบคลุมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
โดยในคราวการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 ที่ประชุมเห็นชอบผลการกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนฯ ภายใต้มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 มกราคม 2568 จำนวน 32 โครงการ วงเงินรวม 3,788.04 ล้านบาท (หากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ กค. จะแจ้งให้เจ้าของโครงการทั้ง 32 โครงการ พิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมและเสนอโครงการต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนฯ อีกครั้ง)
ทั้งนี้ กค. ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว