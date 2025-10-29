เรือนจำกลางนครปฐม สานต่อ “โครงการกำลังใจในพระราชดำริฯ” เปิดเวทีผู้ต้องขังโชว์ฝีมือทำอาหาร–ของหวาน–เครื่องดื่ม

นครปฐม – เรือนจำกลางนครปฐม เดินหน้าสานต่อ “โครงการกำลังใจในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” จัดกิจกรรมประกวดอาหาร ของหวาน และเครื่องดื่ม ภายในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ รวม 36 แห่ง เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้แสดงศักยภาพ สร้างทักษะอาชีพ เตรียมพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรี
วันนี้( 29 ต.ค.) นายจักร ลิ่มบุตร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกวดอาหาร ของหวาน และเครื่องดื่ม ภายใต้ “โครงการกำลังใจในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” โดยมีผู้บริหารจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ คณะอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง
กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการกำลังใจในพระราชดำริฯ” ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระเมตตาพระราชทานแนวพระดำริ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ใช้โอกาสในช่วงเวลาจำกัดของชีวิตในเรือนจำ แสดงศักยภาพ พัฒนาทักษะฝีมือ และเรียนรู้วิชาชีพด้านอาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นพื้นฐานของอาชีพสุจริตที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงหลังพ้นโทษ
นายจักร ลิ่มบุตร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐม เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนตามแนวพระดำริ ที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจและพลังใจให้แก่ผู้ต้องขัง โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า ผู้ต้องขังทุกคนต่างตั้งใจนำเสนอผลงานอาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่มด้วยความมุ่งมั่นและภาคภูมิใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเอง
“การประกวดในวันนี้ไม่ใช่เพียงการแข่งขัน แต่เป็นเวทีแห่งโอกาส ที่เปิดให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้ ลงมือทำจริง และได้รับการยอมรับจากสังคมอีกครั้ง ซึ่งตรงกับเป้าหมายหลักของกรมราชทัณฑ์ ที่มุ่งพัฒนาพฤตินิสัยและส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข” นายจักร กล่าว
ทั้งนี้ การประกวดมีผู้ต้องขังจากเรือนจำและทัณฑสถานในสังกัดกรมราชทัณฑ์เข้าร่วมกว่า 36 แห่ง โดยผลงานที่ชนะเลิศจะได้รับการเผยแพร่เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ เพื่อร่วมสานต่อเจตนารมณ์ของ “โครงการกำลังใจในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้มี “โอกาสใหม่” และ “ชีวิตใหม่” หลังพ้นโทษ