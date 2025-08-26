ไทยออยล์ รับรางวัล ATD EXCELLENCE IN PRACTICE 2025 AWARD

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล ATD EXCELLENCE IN PRACTICE 2025 AWARD ประเภท Diversity and Inclusion จากสมาคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ Association for Talent Development (ATD) จาก “โครงการ 5 สุข : โปรแกรมส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาวะของพนักงานอย่างรอบด้าน โดยโครงการ “5 สุข” ได้รับการออกแบบโดยมีแนวคิดหลักในการดูแลพนักงานแบบองค์รวม ครอบคลุม 5 มิติแห่งความสุข ได้แก่ สุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสังคม และสุขชื่มชม โดยไทยออยล์ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าถึงกิจกรรมและทรัพยากรอย่างเท่าเทียม
รางวัล ATD Excellence in Practice Award ถือเป็นหนึ่งในรางวัลที่ทรงคุณค่าในระดับสากลที่มอบให้แก่องค์กรที่มีแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่โดดเด่นและสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยในปีนี้มีองค์กรจากทั่วโลกได้รับรางวัลรวม 49 โครงการ จาก 39 องค์กร และไทยออยล์คือหนึ่งในองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งสะท้อนการให้ความสำคัญกับพนักงาน ดังความเชื่อมั่นที่ว่า “คุณค่าของพนักงานคือคุณค่าของไทยออยล์”