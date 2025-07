กลุ่มไทยออยล์คว้าใบรับรองคาร์บอนฟุตพรินต์ทั้ง 10 ผลิตภัณฑ์หลัก

กลุ่มไทยออยล์รับมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรอง Carbon Footprint of Product ครบทั้งสายปิโตรเลียมและปิโตรเคมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้มอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product) ให้แก่บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด (TPX) และบริษัท ลาบิกซ์ จำกัด (LABIX) ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไทยออยล์จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์ในปีนี้ ประกอบด้วย1. TOP จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำมันก๊าด (Kerosene) และน้ำมันอากาศยาน (Jet)2. TPX จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สารพาราไซลีน (Paraxylene) สารเบนซีน (Benzene) สารโทลูอีน (Toluene) สารมิกซ์ไซลีน (Mixed Xylene) และสารไฮโดรคาร์บอนส่วนหนัก (Heavies)3. LABIX จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (Linear Alkyl Benzene : LAB) โมเล็กซ์ ราฟฟิเนต (Molex Raffinate) และสารอัลคิลเบนซีนหนัก (Heavy Alkyl Benzene : HAB)การได้รับประกาศนียบัตรฯ ในครั้งนี้ส่งผลให้กลุ่มไทยออยล์ได้รับมอบประกาศนียบัตรฯ สำหรับผลิตภัณฑ์หลักครบทั้งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เป็นสิ่งยืนยันความมุ่งมั่นในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ตาม Net Zero Pathway เพื่อให้บรรลุเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)