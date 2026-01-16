“สมศักดิ์” ลุยสุโขทัย–พิษณุโลก ชูผลงานแก้น้ำท่วมยมฝั่งขวา ขอเลือกเพื่อไทยสานต่อนโยบาย

“สมศักดิ์” ลุยหาเสียง “สุโขทัย-พิษณุโลก” แนะ เลือก สส.จากผลงาน ชู โครงการแก้น้ำท่วมยมฝั่งขวา ช่วยลดผลกระทบประชาชนเต็มที่ ขอเลือก “ณัคนางค์”เบอร์ 5 ไปสานต่อโครงการ ขณะที่ “พิมพ์พิชชา”เบอร์ 1 ชี้ เลือกพรรคที่ทำนโยบายสำเร็จ
วันที่ 16 มกราคม 2569 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย น.ส.ณัคนางค์ กุลนาถศิริ ผู้สมัคร สส.สุโขทัย เขต 1 เบอร์ 5 พรรคเพื่อไทย และนางพรรณสิริ กุลนาถศิริ อดีต สส.สุโขทัย พรรคเพื่อไทย ได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ที่ศูนย์การเรียนรู้การเกษตร เทิดไทฟาร์ม อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสุโขทัย ตนได้ช่วยขับเคลื่อนโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้อย่างเต็มที่ ซึ่งในขณะที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล ตนได้ผลักดันโครงการป้องกันน้ำท่วมยมฝั่งขวา โดยอดีตนายกฯแพทองธาร ชินวัตร ได้อนุมัติงบประมาณกว่า 3,500 ล้านบาท เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ ซึ่งพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 1 จะได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะโครงการยมฝั่งขวา จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้มากยิ่งขึ้น โดยจะช่วยลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด และโครงการนี้ น.ส.ณัคนางค์ เบอร์ 5 ก็ได้ช่วยติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงช่วยลงพื้นที่รับฟังปัญหากับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด ตนจึงขอให้พี่น้องประชาชน ช่วยสนับสนุน น.ส.ณัคนางค์ เบอร์ 5 เป็นผู้แทนราษฎร เพื่อเข้าสภาฯไปติดตามการแก้ปัญหา และขับเคลื่อนนโยบายของพรรคเพื่อไทยด้วย
จากนั้น นายสมศักดิ์ พร้อมด้วย น.ส.พิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ ผู้สมัคร สส.พิษณุโลก เขต 4 เบอร์ 1 พรรคเพื่อไทย นายนพพล เหลืองทองนารา ผู้สมัคร สส.พิษณุโลก เขต 2 เบอร์ 1 พรรคเพื่อไทย ได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน จำนวน 2 จุด คือ พื้นที่ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ และที่ทำการกองทุนบ้านหนองประดู่ ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า วันนี้ มาเป็นกำลังใจให้ น.ส.พิมพ์พิชชา ซึ่งที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด และเป็นผู้ที่มีความเข้าใจปัญหาในพื้นที่ ซึ่งหลายนโยบายของพรรคเพื่อไทย ก็มาจากเสียงสะท้อนของอดีต สส.เพื่อไทย ที่ได้รับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทำให้หลายนโยบายถูกใจพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก เช่น นโยบายประกันกำไรพืชผลการเกษตร 30% รัฐช่วยประกันสำหรับข้าว ยางพารา ข้าวโพด มันสำปะหลัง นโยบายยกเครื่องชีวิตคนไทย คนไทยไร้จน หลักประกันรายได้ขั้นต่ำ 3,000 บาทต่อเดือน โดยถ้าใครมีรายได้ไม่ถึง 3,000 บาท ก็จะเติมให้ถึงเดือนละ 3,000 บาท ซึ่งขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นพรรคเพื่อไทยว่า สามารถทำนโยบายสำเร็จอย่างแน่นอน โดยดูได้จากอดีตที่เราทำหลายนโยบายสำเร็จ และพี่น้องประชาชน ยังคงได้ใช้ประโยชน์มาจนถึงปัจจุบัน คือ โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่
ขณะที่ น.ส.พิมพ์พิชชา กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ ตนอยากให้พี่น้องประชาชนเลือกพรรคที่ทำเพื่อพี่น้องประชาชน และเลือกพรรคที่สามารถทำนโยบายสำเร็จ โดยการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา รัฐบาลพรรคเพื่อไทย มีพรรคร่วมจำนวนมาก จึงทำให้การขับเคลื่อนนโยบายได้ไม่เต็มที่ ดังนั้น การเลือกตั้งครั้งนี้ ตนขอเลือกพรรคเพื่อไทย ให้ชนะขาด เพราะจากประสบการณ์การเมือง ตั้งแต่เป็น อดีต สจ. 20 ปี เห็นแล้วว่า พรรคเพื่อไทย มีนโยบายช่วยเกษตรกรอย่างแท้จริง และการจะขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างเต็มที่ ก็ต้องมีเสียงข้างมากในสภาฯ ตนจึงขอให้เลือกพรรคเพื่อไทย ทั้ง 2 เบอร์ คือ น.ส.พิมพ์พิชชา เบอร์ 1 และพรรคเพื่อไทย เบอร์ 9 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคเพื่อไทย ก็มีหลายนโยบาย เช่น นโยบายปราบยาเสพติด ปราบสแกมเมอร์ แบบไม่จบไม่เลิก นโยบายล้างหนี้ประชาชน นโยบายหวยเกษียณ นโยบายลดค่าไฟ และยังมีอีกหลายนโยบาย ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน จึงขอให้เชื่อมั่นว่า เพื่อไทย ทำได้