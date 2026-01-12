“สมศักดิ์” ควง “ตรีชฎา” ลงพื้นที่เขาค้อ ขอคะแนนเพื่อไทยชนะขาด ชูนโยบาย 30 บาท AI–พักหนี้เกษตรกร ดันแก้ปัญหาที่ดินทำกิน

“สมศักดิ์” ลงพื้นที่เขาค้อ ขอคะแนนเลือกเพื่อไทยชนะขาด ชูนโยบาย 30 บาท AI พักหนี้เกษตรกร 3 ปี ประกันกำไรพืชผล 30% เดินหน้าดูแลสุขภาพ–ปากท้อง รับฟังปัญหาที่ดินทำกิน–ที่อยู่อาศัยในพื้นที่อนุรักษ์ ดันผู้แทนกล้าพูด แก้ปัญหาแทนชาวบ้านในสภาฯ
วันนี้( 12 ม.ค. 69 ) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 3 เบอร์ 1 พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ที่ตลาดบ้านห้วยไผ่ ตำบลแค็มป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนเข้าร่วมกว่า 500 คน
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การเลือกตั้งขณะนี้เหลือเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือน โดยพรรคเพื่อไทยมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี คือ ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ซึ่งเป็นนักวิจัยด้านสมองและวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีความรู้ลึกและความเชี่ยวชาญ พร้อมนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน อาทิ การพัฒนานโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ สู่ “30 บาท AI” เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นายสมศักดิ์ ระบุว่า ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ขับเคลื่อนนโยบายลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ส่งเสริมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับร่างกาย เพื่อลดการเจ็บป่วยจากการบริโภคเกินความจำเป็น ซึ่ง น.ส.ตรีชฎา ได้มีบทบาทสำคัญในการรณรงค์เรื่องดังกล่าวทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า 40 จังหวัด จนสามารถช่วยลดจำนวนผู้ป่วย และลดงบประมาณด้านสาธารณสุขได้จำนวนมาก สะท้อนให้เห็นว่าสามารถทำงานเพื่อประชาชนได้จริง จึงขอให้พี่น้องประชาชนเลือก น.ส.ตรีชฎา เบอร์ 1 และพรรคเพื่อไทย เบอร์ 9
ด้าน น.ส.ตรีชฎา กล่าวว่าวันนี้ตนมาขอโอกาสให้พรรคเพื่อไทยเข้ามาทำหน้าที่ดูแลประชาชนเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยพรรคมีนโยบายที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้จริง ทั้งนโยบายพักหนี้เกษตรกร 3 ปี ประกันกำไรพืชผลเกษตร 30% รวมถึงการล้างหนี้ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ยังได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่เขาค้อ ที่ต้องการให้มีนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ซึ่งพรรคเพื่อไทยพร้อมสนับสนุนและกระตุ้นการท่องเที่ยวเขาค้ออย่างต่อเนื่อง
“พรรคเพื่อไทยต้องการบริหารประเทศให้ครบวาระ 4 ปี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างเต็มที่ โดยนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท สามารถดำเนินการได้แล้ว 2 เฟส และหากได้บริหารประเทศครบ 4 ปี เฟส 3 จะสำเร็จอย่างแน่นอน จึงขอให้ประชาชนเลือกพรรคเพื่อไทยให้ชนะขาด เพื่อผลักดันนโยบายอย่างเต็มที่ พร้อมย้ำว่าตนพร้อมเป็นปากเสียงในสภาฯ และต่อสู้เพื่อพี่น้องชาวเพชรบูรณ์”
จากนั้นนายสมศักดิ์ และ น.ส.ตรีชฎา ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนต่อที่ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีตัวแทนประชาชนสะท้อนปัญหาสำคัญเรื่องที่ดินอยู่อาศัยและที่ทำกิน ซึ่งเป็นพื้นที่พระราชดำริ ชาวบ้านเข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่ปี 2517 อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ยังขาดความชัดเจนด้านเอกสารสิทธิ ทำให้ต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไข เพื่อให้สามารถอยู่อาศัยได้อย่างมั่นคง
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ปัญหาที่ดินในพื้นที่เขาค้อเป็นปัญหาซับซ้อน โดยเฉพาะพื้นที่เขตอนุรักษ์ ซึ่งการดำเนินการของกรมอุทยานแห่งชาติฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังขาดความเข้าใจที่ตรงกัน ส่งผลให้การออกเอกสาร อส.12 ล่าช้า แม้ที่ผ่านมา นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตรักษาการนายกรัฐมนตรี จะได้ออกพระราชกำหนดจัดการที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 เพื่อสร้างความชัดเจนแล้ว แต่ยังขาดผู้แทนที่จะช่วยผลักดันและอธิบายปัญหาในสภา
นายสมศักดิ์จึงเสนอให้น.ส.ตรีชฎาเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้แทนในการสะท้อนปัญหาและผลักดันการแก้ไขในสภาฯ เนื่องจากเป็นผู้ที่กล้าพูด กล้าอภิปราย และทำงานร่วมกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมย้ำว่าประชาชนควรเลือกผู้แทนที่สามารถแก้ปัญหาได้จริง ไม่ใช่เพียงนั่งเงียบในสภา
ทั้งนี้นายสมศักดิ์ และ น.ส.ตรีชฎา ยังได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนเพิ่มเติมอีก 2 จุด ได้แก่ วัดกกกะทอน ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า และศาลาประชาคมบ้านห้วยข่อย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่