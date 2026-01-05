“สมศักดิ์” ปราศรัยสุโขทัย หนุน ‘จักรวาล’ กลับสภาฯ ย้ำเพื่อไทยเดินหน้าแก้หนี้ ปลดล็อกสปก.

“สมศักดิ์” ปราศรัยสุโขทัย 3 เวที หนุน “จักรวาล” เบอร์ 2 กลับสภาฯ แจงปมแพทองธารหลุดนายกฯ เหตุปราบสแกมเมอร์ ย้ำเพื่อไทยไม่ถอย เดินหน้าแก้หนี้–ปลด สปก.
วันนี้( 5 ม.ค.69 )นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายชัย วัชรงค์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย,น.ส. ณัฐธิดา เทพสุทิน ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย นาย จักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล ผู้สมัคร สส.สุโขทัย เขต 4 เบอร์ 2 พรรคเพื่อไทย และน.ส. ณัคนางค์ กุลนาถศิริ ผู้สมัคร สส.สุโขทัย เขต 1 เบอร์ 5 พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่พบปะประชาชน 3 เวที ในจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย, วัดโบราณหลวง ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย และเลิฟวิว รีสอร์ท อำเภอสวรรคโลก เพื่อช่วยหาเสียงและชูนโยบายพรรค
นายสมศักดิ์ กล่าวบนเวทีปราศรัยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้นึกถึงการทำงานในอดีต โดยเมื่อปี 2531 สมัยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ช่วยผลักดันแก้ปัญหาถนนฝุ่นในพื้นที่เมืองเก่า จนได้รับการพัฒนาต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน และขณะนี้ นายจักรวาล ยังคงเดินหน้าผลักดันโครงการถนน 4 เลน เพื่อเพิ่มศักยภาพการคมนาคมในจังหวัดสุโขทัย จึงขอให้พี่น้องประชาชนเลือก นายจักรวาล เบอร์ 2 กลับเข้าสภาฯ เพื่อสานต่อการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
นายสมศักดิ์ ยังกล่าวถึงนโยบายพรรคเพื่อไทย โดยเน้นย้ำหลักประกันสวัสดิภาพ อสม. และ ชรบ. ทั่วประเทศ พร้อมย้อนผลงานช่วงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ผลักดัน อสม. รณรงค์ “นับคาร์บ” ลดโรค NCDs ได้กว่า 42 ล้านคน ช่วยลดจำนวนผู้ป่วยและงบประมาณประเทศ พร้อมยืนยันจะเดินหน้าผลักดันร่าง พ.ร.บ.อสม. อีกครั้ง หลังร่างกฎหมายเคยตกไปจากการยุบสภาฯ
พร้อมกันนี้ นายสมศักดิ์ ได้อธิบายกรณีน.ส. แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยระบุว่า รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเดินหน้าปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์อย่างจริงจัง ด้วยมาตรการตัดไฟฝั่งกัมพูชา ซึ่งกระทบต้นทางจนเกิดความไม่พอใจและนำไปสู่การปล่อยคลิปโจมตีทางการเมือง ทั้งที่เจตนาอดีตนายกฯแพทองธาร ต้องการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการถูกหลอกลวง จนท้ายที่สุดต้องหลุดจากตำแหน่ง พร้อมขอให้ประชาชนรับฟังข้อเท็จจริงและอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่บิดเบือน
ด้านนายชัย วัชรงค์ กล่าวว่าตลอด 20 ปีที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่มีนโยบายจับต้องได้ ตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทย เช่น 30 บาทรักษาทุกที่ และกองทุนหมู่บ้าน แม้พรรคจะถูกยุบมาแล้วหลายครั้ง และอดีตนายกฯถูกกระทำทางการเมืองหลายคน แต่ยืนยันว่า พรรคเพื่อไทยไม่สามารถถอยได้ เพราะเกษตรกรยังลืมตาอ้าปากไม่ได้ พร้อมชูนโยบายแก้หนี้และปลดล็อกที่ดิน สปก. ซึ่งมีอยู่กว่า 36 ล้านไร่ทั่วประเทศ ให้สามารถออกโฉนด ซื้อขาย และกู้ธนาคารได้ คาดช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดินเฉลี่ยไร่ละ 30,000 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1.08 ล้านล้านบาท โดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัย ที่มีที่ดิน สปก. ราว 660,000 ไร่ จะเพิ่มมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท
ขณะที่ น.ส.ณัฐธิดา เทพสุทิน กล่าวว่า เกษตรกรสะท้อนปัญหาต้นทุนการผลิตสูง แต่ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ทำให้ขาดทุน พรรคเพื่อไทยจึงเสนอ “ประกันกำไรเพาะปลูก 30%” ควบคู่กับการดูแลต้นทุน เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ และการวิเคราะห์ดิน พร้อมย้ำว่านโยบายนี้ทำได้จริง เช่นเดียวกับนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ และกองทุนหมู่บ้านที่ผ่านมา
นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล กล่าวว่า ตนขอรับใช้ประชาชนต่อ เพื่อสานต่อการแก้ปัญหาในพื้นที่ โดยอาศัยประสบการณ์การทำงานทั้งในฐานะ สส. 2 สมัย สจ. 4 สมัย และรองนายก อบจ.สุโขทัย พร้อมขอคะแนนเสียงให้พรรคเพื่อไทย เบอร์ 9 และตน เบอร์ 2 ชนะขาด รวมถึงขอให้ประชาชนช่วยสอดส่องการทำงานของข้าราชการ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเป็นธรรม
ด้าน น.ส.ณัคนางค์ กุลนาถศิริ ระบุว่า พรรคเพื่อไทยทำงานเป็นทีม และมีนโยบายแก้หนี้อย่างเป็นระบบ ทั้งหนี้เสียไม่เกิน 2 แสนบาท การพักหนี้เกษตรกร การล้างหนี้วัยเกษียณ และการแก้หนี้นอกระบบ รวมถึงนโยบายหวยเกษียณ เพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินในระยะยาว ย้ำว่าเป็นนโยบายที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้อย่างแท้จริง