พท.เปิดตัว “ประยูร” อดีตปลัดเกษตรฯ ลงชนบ้านใหญ่ “ศิลปอาชา” ไม่ฟันปักธงได้ อ้อนกาทั้งคน-พรรค

พท.เปิดตัว “ประยูร อินสกุล” อดีตปลัด ก.เกษตรฯ ลงสนามชนบ้านใหญ่ “ศิลปอาชา” ไม่ฟันจะปักธงเมืองสุพรรณได้หรือไม่ ชี้ขึ้นกับ ปชช. อ้อนกาเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรค
วันนี้ (4 ธันวาคม 2568) เมื่อเวลา 13.40 น. ที่พรรคเพื่อไทย แกนนำพรรคเพื่อไทยนำโดยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผอ.การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย และนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.สุพรรณบุรีและนครปฐม
นายสุริยะ กล่าวว่า วันนี้พรรคเพื่อไทยเปิดตัวผู้สมัครเพิ่มเติม เป็นการแสดงถึงความพร้อมในการลงสนามเลือกตั้ง ผู้สมัครเป็นบุคลากรเชี่ยวชาญด้านการเกษตร เป็นบุคคลใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่เข้ามาเสริมกำลังให้กับพรรคเพื่อไทย และมีประสบการณ์รอบด้าน และชิดโยงกับประชาชนจึงเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอน
สำหรับผู้เสนอตัวสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย ว่าที่ผู้สมัคร สส.สุพรรณบุรี 3 คน คือนายประยูร อินสกุล อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชัยพร สีถัน ผู้ประกอบการในพื้นที่ และนายภานรินทร์ อินสกุล ลูกชายของนายประยูร จบการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์
ส่วนผู้เสนอตัวสมัครรับเลือกตั้ง สส.นครปฐม คือ นายธนรัฐ โคจรานนท์ ข้าราชการที่เกษียณอายุมีความเชี่ยวชาญด้านเกษตร โดยมีองคาพยพครบทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตรและการใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเป็นคนรุ่นใหม่ มีประสบการณ์ยาวนาน โดยแกนนำได้สวมเสื้อแจ็คเก็ตให้กับว่าที่ผู้สมัคร
ด้านนายประยูร กล่าวว่า ตนเพิ่งเกษียณอายุราชการในช่วงเดือนก.ย.ที่ผ่านมา และเป็นอดีตรองประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และการมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทย มีหลายนโยบายที่ดี และพร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่ต่อประชาชน เช่น กองทุนหมู่บ้าน 30 บาทรักษาทุกโรค และการปราบปรามยาเสพติด และเสนอในการผลักดันนโยบายด้านการเกษตรผู้ดูแลเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ได้อย่างยั่งยืนไม่ให้เป็นหนี้สิน
นายประยูร กล่าวปฏิเสธที่จะกล่าวถึงการหาเสียงเลือกตั้งเอาชนะบ้านใหญ่ศิลปอาชาในพื้นที่จ.สุพรรณบุรี ย้ำว่าจะต้องลงพื้นที่ไปทำพื้นที่ทั้งจ.สุพรรณบุรีและนครปฐม โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคเพื่อไทย ทั้งนี้ ไม่ยืนยันว่าสามารถปักธงสนามเลือกตั้งจ.สุพรรณบุรีได้หรือไม่ เพราะเป็นการตัดสินใจของประชาชนในพื้นที่ หากเชื่อมั่นนโยบายพรรคเพื่อไทย ขอให้เข้าคูหากาเพื่อไทยทั้งคนและพรรค
“การที่ผมเลือกมาทำงานกับพรรคเพื่อไทย คิดว่าพรรคเพื่อไทยเป็นอีกพรรคหนึ่งที่จะทำให้พี่น้องอยู่เย็นเป็นสุข มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้” นายประยูร กล่าว