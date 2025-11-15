“วิชัย ไชยมงคล ” เปิดใจลงชิง ส.ส.พะเยา เขต 1 ชูจุดแข็งปราบยาเสพติด – ลุยเคาะประตูบ้านหวังชนะใจประชาชน

อดีตเลขาฯ ป.ป.ส. ชูผลงานปราบยาเสพติด ลงชิง ส.ส.พะเยา เขต 1 ในนามเพื่อไทย มั่นใจเข้าถึงประชาชนด้วยการเคาะประตูบ้าน หาเสียงเชิงสร้างสรรค์ ไม่หวั่นชน “ธรรมนัส”
นายวิชัย ไชยมงคล อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พะเยา เขต 1 ในนามพรรคเพื่อไทย เปิดใจก่อนลงสนามเลือกตั้งครั้งแรก พร้อมขอบคุณแกนนำพรรคเพื่อไทย ทั้งนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการเลือกตั้ง และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้โอกาสสวมเสื้อพรรคเพื่อไทยลงสู้ศึกเลือกตั้ง
นายวิชัยกล่าวว่า ตนทำงานในแวดวงราชการมาตลอดจนเกษียณ โดยเฉพาะงานด้านการปราบปรามยาเสพติดที่สั่งสมประสบการณ์มายาวนาน ก่อนเข้าสู่การเมืองผ่านตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข มีโอกาสร่วมผลักดันร่าง พ.ร.บ.อสม. และ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการสาธารณสุข ทำให้เข้าใจงานการเมืองและงานเพื่อประชาชนอย่างใกล้ชิด
ผลงานด้านปราบปรามยาเสพติดเป็นความภูมิใจสำคัญ โดยได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญเมื่อปี 2547 อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 รวมถึงขับเคลื่อนการสืบสวนสอบสวนขยายผลสู่การยึดทรัพย์รายใหญ่ ซึ่งในปี 2564 ที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ส. สามารถยึดทรัพย์ได้สูงถึง 7,346 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่ 790 ล้านบาท และต่อเนื่องถึงปี 2565 ที่ 11,003 ล้านบาท และปี 2566 ที่ 21,610 ล้านบาท
“ผมจะนำประสบการณ์ปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นที่ประจักษ์ มาช่วยเสริมทัพการทำงานของพรรคเพื่อไทยที่เอาจริงเอาจังเรื่องนี้อยู่แล้ว เชื่อมั่นว่าประชาชนจะให้โอกาส เพราะทุกคนต้องการเห็นบ้านเมืองปลอดภัย ลูกหลานปลอดภัยจากยาเสพติด” นายวิชัยกล่าว
สำหรับการแข่งขันในเขตพะเยา เขต 1 ซึ่งเป็นฐานเดิมของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแกนนำพรรคกล้าธรรม นายวิชัยยืนยันว่าไม่กังวล พร้อมทำงานอย่างเต็มที่ตามยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยที่จะลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน พูดคุยกับประชาชนโดยตรง เน้นการหาเสียงเชิงสร้างสรรค์ นำเสนอผลงานและนโยบาย ไม่สร้างวาทกรรมความขัดแย้ง ทุกผู้สมัครก็ต้องการทำงานเพื่อประชาชนเหมือนกัน แต่ท้ายที่สุดประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิน” นายวิชัยกล่าว