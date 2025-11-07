"มาร์ค" เร่งเต็มสูบสู้ทุกเขต ชวนคนมีอุดมการณ์ร่วมอย่ารอการเมืองที่ถูกใจ เตือนนายกฯอย่ายุบสภาหนีซักฟอก

“อภิสิทธิ์” ลั่น ปชป.เร่งเต็มสูบ เตรียมพร้อมเลือกตั้งทุกเขต ไม่หวั่นยุบสภา ชวนคนมีอุดมการณ์ร่วมเปลี่ยนการเมือง อย่ารอการเมืองที่ถูกใจ เตือน ”นายกฯหนู“ อย่ายุบสภาหนีซักฟอก ต้องกล้ายืนรับการตรวจสอบ
วันนี้ (7 พ.ย. 2568) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความพร้อมของพรรคในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ว่า ขณะนี้พรรคเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่ แม้คณะกรรมการบริหารพรรคจะยังรอการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แต่ในทางปฏิบัติได้เตรียมความพร้อมทุกด้านแล้ว
นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า พรรคไม่หวั่นแม้นายกรัฐมนตรีจะเคยระบุว่าการยุบสภาจะเกิดขึ้นสิ้นเดือนมกราคม เพราะพรรคมั่นใจในแนวทางของตนเอง และเชื่อว่าประชาชนจำนวนมากยังไม่พอใจกับการเมืองแบบเดิม พร้อมเชิญชวนคนรุ่นใหม่และผู้มีอุดมการณ์เข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง อย่ารอให้ใครมาทำการเมืองให้ถูกใจ ถ้าอยากเห็นการเมืองที่ดี ก็ต้องเข้ามาช่วยกันทำ
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่า ในวันที่ 10 พ.ย.นี้ พรรคประชาธิปัตย์จะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม. แต่ในทางกฎหมายต้องดำเนินไปตามขั้นตอน โดยพรรคตั้งเป้าจะส่งผู้สมัครให้ครบทุกเขต และเร่งจัดทำนโยบายเพื่อตอบโจทย์ประชาชน โดยคาดว่าหลังการยุบสภาจะมีเวลาในการหาเสียงประมาณ 2 เดือน ซึ่งเพียงพอสำหรับการสื่อสารนโยบาย ทิศทาง และบุคลากรของพรรคให้ประชาชนมั่นใจ
นายอภิสิทธิ์ยังกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่านายกรัฐมนตรีอาจยุบสภาก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยกล่าวเตือนว่าไม่ควรมองการอภิปรายเป็นการด่าฟรี แต่เป็นกระบวนการตรวจสอบตามระบบรัฐสภา ผู้นำที่เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ ควรกล้ายืนรับการตรวจสอบ เพราะนั่นคือความสง่างามของประชาธิปไตย อย่าให้เกิดธรรมเนียมใหม่ที่นายกรัฐมนตรีหนีการตรวจสอบด้วยการยุบสภา
สำหรับความคืบหน้าในการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า พรรคดำเนินการตามกฎหมายพรรคการเมือง โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกและตัวแทนในพื้นที่ ก่อนเสนอรายชื่อเข้าสู่คณะกรรมการสรรหาและกรรมการบริหารพรรค เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง พร้อมระบุว่าขณะนี้พรรคยังเปิดกว้างในการรับผู้ที่มีอุดมการณ์ตรงกับแนวทางของพรรค
“บางพรรคเปิดตัวกันง่ายเกินไปจนสับสน เพราะเปิดตัวเสร็จแล้วไปอยู่พรรคอื่นต่อ ซึ่งเราไม่อยากให้เกิดภาพแบบนั้น พรรคประชาธิปัตย์ยึดหลักการ มีระบบ มีขั้นตอน และต้องสะท้อนเจตนารมณ์ของสมาชิกทุกคน” นายอภิสิทธิ์ กล่าวทิ้งท้าย.