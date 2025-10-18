“จักรพงศ์” เปิดบ้านต้อนรับเสื้อแดงตัวพ่อ“ชนะศึก” เสริมทัพพรรคไทยชนะ เตรียมลุยเลือกตั้ง สร้างการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริง

วันนี้(18 ต.ค.)นายจักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรคไทยชนะ พร้อมด้วยคณะ ให้การต้อนรับนายชนะศึก ศรีนุ่นวิเชียร แกนน้ำเสื้อแดง ซึ่งเป็นนักปราศรัยคนสำคัญของคนเสื้อแดงเรียก ถือว่าเป็นตัวพ่อ ซึ่งปัจจุบันต้องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เข้าเป็นรองหัวหน้าพรรคไทยชนะ พร้อมนำว่าที่ผู้สมัคร สส.คนรุ่นใหม่ นายเสน่ห์ ศิลปเจริญ ว่าที่ผู้สมัคร สส. เขต 18 หนองจอก และนายธีระวัฒน์ รัตนพันธ์ ว่าที่ผู้สมัครสมาชิก สส.เขต 15 สายไหม กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมอุดมการณ์สร้างพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง
นายจักรพงศ์ กล่าวว่า เวลาใกล้จะมีการประกาศยุบสภาตามที่นายกรัฐมนตรีได้ระบุไว้ คือวันที่ 31 ม.ค. 2569 ช่วงนี้พรรคไทยชนะมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถตั้งใจจะทำงานเพื่อบ้านเมืองประสงค์มาร่วมเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ในนามพรรคไทยชนะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในแนวทางการทำงานของพรรคที่ยึดมั่นใน หลักธรรมาภิบาล ที่ต้องการให้ รัฐบาลยึดหลัก good governance มุ่งมั่นพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน“
”พรรคไทยชนะ กำลังสรรหาว่าที่ผู้สมัคร สส. 400 เขตครอบคลุมทั้งประเทศ และขอต้อนรับผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ที่ต้องการสร้างโปรไฟล์ทางการเมืองอันทรงเกียรติ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้ก้าวหน้า มั่นคง เดินหน้าทำงานเพื่อคนไทยอย่างเต็มกำลังความสามารถ“นายจักรพงศ์ ระบุ