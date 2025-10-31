ปชน.เตรียมผู้สมัครฯ-นโยบายพร้อมเลือกตั้ง โจทย์ใหญ่ไม่ใช่เชื่อใจ แต่เชื่อมือบริหารประเทศผ่านสมุดปกขาว

"พริษฐ์" เผย ปชน.เตรียมผู้สมัครฯ -ชุด นโยบาย พร้อมเลือกตั้งครั้งหน้า โจทย์ใหญ่ไม่ใช่การทำให้เชื่อใจ แต่ต้องเชื่อมือให้เข้าบริหารประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นด้วยนโยบายเชิงลึก ผ่านสมุดปกขาว
วันนี้ (31ต.ค.) นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.พรรคประชาชน ในฐานะโฆษกพรรคประชาชน กล่าวถึงความพร้อมในการเตรียมผู้สมัครลงเลือกตั้งครั้งหน้า ว่า มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติในการเดินหน้าสู่สนามเลือกตั้ง และไม่ใช่แค่เรื่องผู้สมัครอย่างเดียวยังมีเรื่องของชุดนโยบาย ซึ่งเราพยายามพัฒนาชุดนโยบายของเราให้เข้มข้น
"รอบนี้โจทย์ของเราไม่ใช่การทำให้ประชาชนเชื่อใจเรา เชื่อใจจุดยืนเชื่อใจความมุ่งมั่นของเราแต่ต้องเชื่อมือเราด้วยว่าเราสามารถเข้าไปบริหารประเทศได้ฉะนั้นส่วนผสมในรายละเอียดของนโยบายส่วนผสมของแคนดิเดตทีมผู้บริหารและส่วนผสมของผู้สมัครสส.ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ ก็จะสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้เชื่อมือเราให้เข้าไปบริหารประเทศ" นายพริษฐ์กล่าว
เมื่อถามว่าประชาชนส่วนใหญ่เชื่อในนโยบายไม่ได้เชื่อในคน จะปรับนโยบายอย่างไรบ้าง นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า เรื่องของการคัดกรองผู้สมัครอาจจะต้องดำเนินการควบคู่กันระหว่างการออกแบบกระบวนการให้มีความเข้มข้นขึ้น ในการคัดกรองทั้งพฤติกรรม ประวัติ แนวคิดหรือข้อเสนอเชิงนโยบาย กับการเอาจริงกับกรณีที่เกิดขึ้นที่คนในพรรคของเราไปกระทำการที่ไม่เหมาะสม นี่เป็น 2 หลักที่เรายึดถือ
พร้อมย้ำว่าเรื่องของความเชื่อมั่นก็ต้องจัดทำผ่านนโยบายต่างๆ เวลาเราพูดถึงนโยบายของพรรคการเมืองที่ผ่านมาจะเห็นแค่รายละเอียดแค่สองสามประโยคว่าพรรคจะทำอะไรแต่รอบนี้เรามีความตั้งใจว่านโยบายสำคัญๆ จะทำเป็นสมุดปกขาวที่จะมีนโยบายเชิงลึก ว่าจะดำเนินการให้สำเร็จได้อย่างไร ซึ่งตรงนี้จะเป็นเอกสารที่จะนำเสนอในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชน