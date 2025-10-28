"หมอวีระพันธ์" ชี้จุดปัญหา "30 บาท" ต้องมองฝ่าย "ประชาชน" จี้ถามมีใคร "ถูกย้ายสิทธิ-ลด-เปลี่ยนยา" แล้วหรือไม่?

นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย สมาชิกวุฒิสภา โพสต์แสดงความเห็นถึงประเด็นถกเถียงเรื่อง "หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" (30 บาทรักษาทุกโรค) หลังพบประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหา ถูกย้ายสิทธิ, ได้รับยาลดลง, และถูกเปลี่ยนยา เจ้าตัวย้ำว่าทุกฝ่ายต้องรวมกันเป็น "ฝ่ายประชาชน" พร้อมตั้งคำถามสำคัญให้ยุติการสาดโคลน และหันมายอมรับปัญหาและแก้ไข เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยระบุว่าปัญหาเหล่านี้ต้องจบในรุ่นปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 27 ต.ค. "นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย" สมาชิกวุฒิสภา ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลังพบว่ามีประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจากการถูกย้ายสิทธิ ได้รับยาลดลงและถูกเปลี่ยนยา โดย "หมอวีระพันธ์" ได้ระบุข้อความว่า
"ประเด็นหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือที่เราเรียกกันว่า 30 บาทรักษาทุกโรค ตอนนี้เป็นที่ถกเถียงกันไปไกลและผมเชื่อว่าเป็นประเด็นที่ประชาชนทุกคนให้ความสนใจ มีกองเชียร์ทั้ง 2 ฝ่ายครับ ต่างออกมาบอกว่าฝ่ายตนเองดีอย่างไร? และอีกฝ่ายเข้าใจผิดอย่างไร?
แต่ผมกลับคิดว่าเรื่องนี้ทุกฝ่ายต้องย้ายมาอยู่ฝ่ายเดียวกัน คือฝ่ายของ “ประชาชน” คำถามเดียวที่สำคัญที่สุด สำคัญกว่าตัวเลขโน้นตัวเลขนี้ ก็คือ “ขณะนี้มีประชาชนเดือดร้อนหรือยัง?”
เดือดร้อนเพราะ…
“มีคนถูกย้ายสิทธิ ต้องไปหาหมอไกลบ้านขึ้น เสียค่าเดินทางมากขึ้นหรือไม่?”
“มีคนได้รับยาลดลงหรือเปล่า จากเดิมเคยได้รับ ๓ เดือน ตอนนี้บางแห่งจ่ายยา ๒ สัปดาห์แล้วให้เดินทางมารับอีกครั้งเพราะโรงพยาบาลไม่มีเงินหมุนซื้อยา จริงหรือไม่?”
“มีคนถูกเปลี่ยนยาหรือเปล่า? จากยาที่มี efficacy ดีกว่า แต่ต้องถูกลดลงเนื่องจากโรงพยาบาลไม่มีเงินซื้อ”
“การรักษาบางอย่างเกิดปัญหาขึ้นหรือยัง? ผมเคยยกตัวอย่างแล้วเช่นกรณีการสวนหัวใจเป็นต้น ถ้าแพทย์สวนทั้ง ๓ เส้นในคราวเดียวกันจะไม่สามารถเบิกเงินคืนอีก ๒ เส้นได้”
อย่าสาดโคลนกันไปมาเลยครับ มายอมรับปัญหา และช่วยกันแก้ไข ไม่ได้มีใครต้องการล้มระบบหลักประกันสุขภาพอย่างที่บางฝ่ายพยายามกล่าวอ้างหรอกครับ และหากมีใครต้องการล้มระบบนี้ ผมขอเป็นคนหนึ่งที่จะสู้ให้ประชาชนทุกคน มีแต่คนพยายามช่วยกันรักษาระบบนี้ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่างหาก จึงออกมาระดมสมองกันในช่วงนี้ และปัญหานี้ต้องจบในรุ่นเราครับ"