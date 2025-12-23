“สมศักดิ์” ลุยตาก หนุน “ชัยณรงค์–พิษณุ” ชูนโยบายเกษตรเพื่อไทย ย้ำต้องมี สส.เป็นปากเสียงแก้ปัญหาพื้นที่

“สมศักดิ์ ” ลุยช่วย“ชัยณรงค์- ณัฐธิดา”หาเสียง จ.ตาก ชูจุดแข็งแคนดิเดตนายกฯ สายวิจัย หนุนเกษตรกรเพิ่มรายได้ ย้ำแก้ปัญหาที่ดิน–ปากท้อง ต้องมี สส.ในพื้นที่เป็นกระบอกเสียงในสภา ชาวดอยสะท้อนนโยบายเพื่อไทยในอดีตได้ผลจริง
วันนี้ (23 ธ.ค. 2568) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ มะเดชะ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.ตาก เขต 3 พรรคเพื่อไทย และ น.ส.ณัฐธิดา เทพสุทิน ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นพี่น้องประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทย เขต 3 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า หากพรรคเพื่อไทยได้รับโอกาสเป็นรัฐบาล จะสามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมให้ประชาชนได้ แต่การทำงานจำเป็นต้องมี สส.ในพื้นที่ช่วยติดตามและผลักดันในสภา ทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน โดยเฉพาะผู้สมัครในเขตนี้อย่างนายชัยณรงค์ ซึ่งตั้งใจทำงานเพื่อพื้นที่อย่างจริงจัง การลงพื้นที่ครั้งนี้จึงตั้งใจมารับฟังปัญหาด้วยตนเอง เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายและแนวทางแก้ไขอย่างตรงจุด
นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ปัญหาสำคัญที่ประชาชนสะท้อนคือเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ทำกินที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ป่า ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย แต่สามารถหาทางออกได้ผ่านผู้แทนในพื้นที่ โดยยกตัวอย่างแนวคิดการออกโฉนดราชการให้ประชาชนเช่าในราคาถูก ใช้ประโยชน์ไปก่อนและพิสูจน์สิทธิ์ตามกฎหมาย เพื่อลดปัญหาการถูกดำเนินคดีรุกป่า
ในด้านนโยบายเกษตร นายสมศักดิ์ ย้ำว่า พรรคเพื่อไทยมีนโยบายช่วยยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เป็นนักวิจัย ซึ่งจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง พร้อมผลักดันเป้าหมายให้เกษตรกรมีกำไรจากการเพาะปลูกไม่น้อยกว่า 30% ขอให้พี่น้องเกษตรกรมั่นใจว่าพรรคเข้าใจปัญหาและเตรียมนโยบายรองรับแล้ว
ด้านนายชัยณรงค์ กล่าวว่า นโยบายของพรรคเพื่อไทยมุ่งพัฒนาคนตั้งแต่ฐานราก เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง ปัญหาใหญ่ของพื้นที่คือที่ดินทำกินทับซ้อนป่า ซึ่งมีกฎหมายหลายฉบับเป็นอุปสรรค ทำให้โครงสร้างพื้นฐานเข้าไม่ถึง แนวคิดการออกโฉนดราชการจะช่วยเปิดทางให้ถนน ไฟฟ้า และสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึงพื้นที่ได้
ขณะเดียวกัน ตัวแทนประชาชนสะท้อนความต้องการให้รัฐบาลในอนาคตช่วยยกระดับชีวิตเกษตรกร และผลักดันโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ระมาด เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง พร้อมชื่นชมนโยบายของพรรคเพื่อไทยในอดีตที่ช่วยชาวดอยได้จริง เช่น กองทุนหมู่บ้าน และ 30 บาทรักษาทุกที่ พร้อมฝากให้รัฐบาลในอนาคตเติมเต็มด้านไฟฟ้า ถนน และการศึกษา
นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอให้ควบคุมนโยบายกัญชาให้ใช้เฉพาะทางการแพทย์ หลังพบว่าเด็กและเยาวชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงกัญชาได้ง่าย ซึ่งมองว่าเป็นอันตรายต่ออนาคตของเยาวชน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการลงพื้นที่เขต 3 อ.แม่ระมาด นายสมศักดิ์และคณะ ได้เดินทางต่อไปยังศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทย เขต 1 อ.บ้านตาก เพื่อพบปะประชาชนและให้กำลังใจ พ.ต.ท.พิษณุ พลบุตร ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.ตาก เขต 1 พรรคเพื่อไทย ต่อไป