“สมศักดิ์” ลุยเชียงใหม่ เขต 9 หนุน “ยงยุทธ ยาวิชัย” ดันป้องกัน NCDs เสริมพลัง 30 บาทรักษาทุกที่–สวัสดิการ อสม.

“สมศักดิ์” ลงพื้นที่เชียงใหม่ เขต 9 ช่วย “ยงยุทธ ยาวิชัย” ชูนโยบายป้องกัน NCDs หนุนแนวทาง “กินเป็น ไม่ป่วย” เพิ่มประสิทธิภาพ 30 บาทรักษาทุกที่ พร้อมผลักดันสวัสดิการ อสม.
วันที่ 22 ธันวาคม 2568 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายยงยุทธ ยาวิชัย ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.เชียงใหม่ เขต 9 พรรคเพื่อไทย นายพิชัย เลิศพงษ์อดิศร ผู้ช่วยหาเสียง นายวรชัย เหมะ อดีต สส.สมุทรปราการ นายสงวน พงษ์มณี อดีต สส.ลำพูน นพ.ธีรพัฒน์ ตันพิริยะกุล ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.เชียงใหม่ เขต 1 นางสาวณัฐธิดา เทพสุทิน ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และนายปิยะพงษ์ เหมะ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.สมุทรปราการ เขต 5 พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่พบปะและรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชน ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
นายสมศักดิ์ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนในประเด็นการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และการส่งเสริมแนวคิด “กินเป็น ไม่ป่วย” ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศกำลังร่วมกันรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนลดความเสี่ยงการเจ็บป่วย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
นายสมศักดิ์ ระบุด้วยว่า การให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคตั้งแต่ต้นทาง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่” โดยเฉพาะการลดภาระค่าใช้จ่ายในกลุ่มโรคที่สามารถป้องกันได้ ซึ่งงบประมาณส่วนที่ประหยัดลงสามารถนำกลับมาบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขในระดับพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการผลักดันให้ อสม. มีสวัสดิการที่มั่นคงและสอดคล้องกับภาระงานในระยะยาว
ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับระบบสาธารณสุขของประเทศมาโดยตลอด ตั้งแต่นโยบาย “30 บาทรักษาทุกโรค” จนพัฒนาสู่ “30 บาทรักษาทุกที่” เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึง ควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบายเชิงป้องกัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
นายสมศักดิ์ กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ เขต 9 ร่วมสนับสนุน นายยงยุทธ ยาวิชัย เพื่อให้มีโอกาสเข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชนในสภาผู้แทนราษฎรต่อไป