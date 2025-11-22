3 ขุนพลเพื่อไทยลุยเมืองนนท์! ดัน“จิรพงษ์”คืนสภาฯ ชูผลงานเด่น–เข้าใจพื้นที่

“สมศักดิ์” พร้อม “นายกฯสมนึก-จิรพงษ์” ลงพื้นที่ฟังความเห็นชาวนนทบุรี ชู เลือกคนทำงาน-เข้าใจปัญหา ช่วยแก้ปัญหาให้ชาวนนทบุรีได้ มั่นใจเชื่อมือคนเก่ง ขณะที่ ”จิรพงษ์” ชี้ เป็น สจ.16 ปี เข้าใจปัญหาหมด พร้อมเดินหน้าแก้เต็มที่ ขอโอกาสกลับเข้าทำงานสภาฯ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.นนทบุรี เขต 2 พรรคเพื่อไทย นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นายธนพงศ์ ธนเดชากุล สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ได้ลงพื้นที่พบปะกับพี่น้องประชาชน ที่บริเวณวัดบางแพรกเหนือ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีพี่น้องประชาชนมาร่วมกว่า 500 คน
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า เราเป็น สส.ทราบว่า พี่น้องประชาชนมีปัญหา หรือมีเรื่องอยากแนะนำ เราก็จะเข้าไปพบและพูดคุย โดยปี 2554 เกิดน้ำท่วมใหญ่ แต่เขตเทศบาลนนทบุรีน้ำไม่ท่วม ขณะนั้นนายสมนึกเป็นนายกเทศมนตรี ส่วนตนเป็นรัฐบาลอยู่ จึงชื่นชมว่า มีพื้นที่ป้องกันน้ำท่วมได้ ซึ่งคนที่เก่งการบริหารถือเป็นสิ่งดีของชาวนนทบุรี รวมถึงนายจิรพงษ์ก็ทำงานร่วมกับตนมาตลอด และมีหลายอย่างที่คล้ายกัน โดยเฉพาะการเป็นวิศวกร เมื่อมีโอกาสทำงานร่วมกัน ตนจึงได้เห็นฝีมือและมั่นใจว่านายจิรพงษ์จะสามารถแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวนนทบุรีได้ เพราะการได้คนทำงานและเข้าใจปัญหาจะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างแท้จริง
ด้านนายจิรพงษ์ กล่าวว่า ตนเป็น สจ.มากว่า 16 ปี เข้าใจปัญหาพื้นที่เป็นอย่างดีและไม่เคยทิ้งพื้นที่ เพราะความฝันที่จะทำประโยชน์ให้บ้านเมืองยังอยู่ โดยเคยมีโอกาสช่วยงานนายสมศักดิ์ขณะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะการขับเคลื่อนแก้ปัญหาน้ำ ซึ่งตนตั้งใจช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมนนทบุรีอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ขณะช่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ก็เดินหน้ายกระดับบริการสาธารณสุข เช่น “30 บาทรักษาทุกที่” เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวกขึ้น
นายจิรพงษ์ ระบุว่า ในการเลือกตั้งปี 66 แม้ตนแพ้ แต่ไม่เคยหยุดทำงาน และหลังเลือกตั้งเกิดการเมืองแบบ “3 ก๊ก” คือแดง–ส้ม–น้ำเงิน ตอนนั้นพรรคเพื่อไทยเป็นอันดับ 2 จึงสนับสนุนให้พรรคก้าวไกลตั้งรัฐบาล และโหวตนายพิธาเป็นนายกฯถึง 2 ครั้ง แต่เมื่อไม่สำเร็จ พรรคเพื่อไทยจึงเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาล โดยพยายามดึงพรรคก้าวไกลร่วมด้วย แต่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมปฏิเสธ ซึ่งในปัจจุบันต่างฝ่ายก็กลับมาสนับสนุนกันเองแล้ว
จากนั้น นายสมศักดิ์และนายจิรพงษ์ ได้เดินทางต่อไปยังวัดทินกรนิมิต ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี โดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 500 คน
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ระหว่างที่ตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้นายจิรพงษ์ช่วยขับเคลื่อนนโยบายหลายด้าน เช่น ลดโรค NCDs โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ และร่าง พ.ร.บ.อสม. ซึ่งนายจิรพงษ์ทำงานได้ดีและมีผลงานเป็นรูปธรรม ตนจึงให้คะแนน “เกรดเอ” และมั่นใจว่าในอนาคตสามารถก้าวขึ้นเป็นรัฐมนตรีได้ เพราะมีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนตั้งใจทำงาน จึงขอให้พี่น้องชาวนนทบุรีร่วมสนับสนุนด้วย