รวบหนึ่งในแก๊งเสือปุ่น ร่วมกันปล้นเงินเหยื่อในห้าง ออกอาการมีพิรุธตกใจเห็นตำรวจสายตรวจ

รวบแก๊งเสือปุ่นคนสุดท้าย ร่วมกันปล้นเงินเหยื่อกลางห้างดัง มีพิรุธเจอสายตรวจขับขี่รถจยย.หนี สารภาพถูกจ้างมาขับรถในวันก่อเหตุ
เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2568 พ.ต.อ.ชยชัย นาธนกาญจน์ ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี ,พ.ต.ท.อิศราณุวัฒน์ ธนทรัพย์ทวี รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนนทบุรี ,พ.ต.ท.ปิยวัฒน์ โภคา สวป.สภ.เมืองนนทบุรี และ ส.ต.ท.นัสทวัฒน์ เกตุแก้ว , จ.ส.ค.นครินทร์ ปานัน ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายธนากร ยิ่งบำรุง อายุ 31 ปี ที่อยู่ 47/171 ม.7 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ 872/2568 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ในข้อหา “ปล้นทรัพย์ โดยผู้กระทำแม้แต่คนหนึ่งคนใดมีอาวุธติดตัวไปด้วย โดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือ ระเบิด หรือโดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำผิด หรือพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม" จับกุมตัวได้ที่ บริเวณริมทางสาธารณะถนนประชาราษฎร์ ใกล้ปากซอยประราษฎร์ 6 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ขับขี่จยย.ตรวจสอบสถานการณ์ตามปกติ และได้พบรถจยย.ของนายธนากรฯ จอดติดไฟแดง โดยมีแฟนซ้อนท้ายอยู่ด้วย หลังจากนั้น นายธนากรฯ ได้เห็นรถจยย.ของสายตรวจ จึงได้ขับขี่รถจยย.วนย้อนกลับและขับหนี ทำให้ทางเจ้าหน้าที่สายตรวจพบเห็นว่ามีพิรุธจึงขับขี่รถจยย.ตาม และสามารถสกัดจับได้ในทันที ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตรวจสอบประวัติจึงสืบทราบพบว่า นายธนากรฯ ได้ไปก่อเหตุปล้นคริปโต (เป็นคนขับรถให้แกงเสือปุ่น) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 ที่ห้างทอมินอล 21 ที่ผ่านมา และพยายามหลบหนีการจับกุมของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดตั้งแต่ก่อเหตุ ซึ่งทางด้านนายธนากรฯ ได้รับสารภาพว่าเป็นคุลคลตามหมายจับจริง และในวันที่ก่อเหตุ ถูกจ้างให้ไปขับรถได้เงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท แบ่งกับเพื่อน 2 คน
จากการสอบถาม นายธนากรฯ เล่าว่า วันที่เกิดเหตุตนได้ถูกเสนอเงินมาจากแก๊งเสือปุ่นว่าให้ไปขับรถให้ มีค่าจ้างให้จำนวน 2,000 บาท หลังจากนั้นตนจึงตัดสินใจรับงานเพราะร้อนเงิน ซึ่งในวันที่เกิดเหตุ ตนขับรถไปที่ห้างทอมินอล 21 และได้ไปเจอกับนายหน้าส่งรถ เข้ามานั่งภายในรถ หลังจากนั้นตนไม่ทราบ เพราะตนมีหน้าที่แค่ขับรถอย่างเดียว ไม่ได้ไปขู่หรือทำร้ายอย่างที่ข่าวออกไป แต่มีเพื่อนร่วมแก๊งไปกับตนด้วยเป็นคนก่อเหตุ และปล้นเงินนายหน้าได้เงินมาจำนวน 400,000 บาท ทางเพื่อนได้เอาเงินมาเก็บไว้ที่ตัว 100,000 บาท และแบ่งกับตนคนละครึ่ง ก่อนจะแยกจากกันไป ซึ่งตนยอมรับว่าเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกับเสือปุ่นจริง และอยู่ด้วยกันมาก่อนหน้านี้ เคารพกันเป็นพี่น้อง ตนไม่ทราบว่าเรื่องจะเกิดแบบนี้ ไม่รู้ว่าเขาวางแผนมายังไง ตนแค่มีหน้าที่ขับรถอย่างเดียว หลังจากที่เพื่อนๆทยอยถูกจับไปทีละคน ตนก็ใช้ชีวิตแบบไม่อยู่กับที่ ย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆ