“สมศักดิ์” ขับเคลื่อน “คลินิกพรีเมี่ยม”หนุนเศรษฐกิจสุขภาพ-จ่อฟ้องคนปูดข่าวงบรับ รมต. 1 ล.

“สมศักดิ์” ประชุมผู้บริหาร สธ. เดินหน้าคลินิกพรีเมี่ยม 35 แห่งทั่วประเทศ หนุนเศรษฐกิจสุขภาพ จ่อฟ้องคนปูดข่าวใช้งบต้อนรับรมต. ลงพื้นที่ครั้งละ 1 ล.เลี่ยงตอบอนาคตการเมือง อุบกลับนั่งเก้าอี้อีกหรือไม่ ชี้ขึ้นกับอำนาจนายกฯ รักษาการ
วันนี้( 3 ก.ย. 2568 )นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 9/2568 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง รัฐมนตรีช่วยฯ ปลัดกระทรวง อธิบดี และที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อติดตามความคืบหน้านโยบายสำคัญและรายงานสถานการณ์ด้านสาธารณสุข
นายสมศักดิ์ เปิดเผยว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลกระทบจากพายุคาจิกิและพายุหนองฟ้า มีผู้เสียชีวิต 10 ราย บาดเจ็บ 42 ราย สูญหาย 3 ราย รวมถึงผลกระทบใน 8 จังหวัด แต่สถานบริการสาธารณสุขยังเปิดให้บริการได้ตามปกติ ขณะเดียวกันยังได้หารือความคืบหน้าโครงการ “Premium Clinic” โรงพยาบาลนำร่อง 35 แห่งทั่วประเทศ เพื่อรองรับการใช้สิทธิประกันสุขภาพเอกชน ซึ่งมีเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 150,000 ล้านบาท พร้อมทั้งหารือกฎระเบียบและการบริหารจัดการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการร้องเรียน
รมว.สาธารณสุข ยังกล่าวถึงการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพ ที่มีบทบาทสำคัญ 6 ด้าน เช่น การเพิ่มรายได้จากประกันสุขภาพเอกชน การใช้สมุนไพร และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุข พร้อมเผยความคืบหน้าโครงการ “นับคาร์บ” ที่มีประชาชนร่วมแล้วกว่า 42 ล้านคน ลดน้ำหนักรวม 9.6 ล้านกิโลกรัม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 9,600 ล้านบาท
สำหรับกรณีที่ นพ.วีระพันธ์ สุวรรณามัย สมาชิกวุฒิสภา อภิปรายว่า มีการใช้งบเงินบำรุงโรงพยาบาลกว่า 1 ล้านบาทต่อครั้ง เพื่อใช้ต้อนรับ รมว.และ รมช.สาธารณสุข นายสมศักดิ์ยืนยันว่า “ไม่เป็นความจริง” พร้อมโต้ว่า สิ่งที่ทำเป็นงานราชการ ไม่ใช่งานบันเทิง และได้มอบหมายให้นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการ รมว.สาธารณสุข ตรวจสอบดำเนินคดีกับผู้ปล่อยข่าว
เมื่อถูกถามถึงอนาคตทางการเมือง นายสมศักดิ์เลี่ยงไม่ตอบตรง ๆ โดยระบุเพียงว่า “อยากมาเล่นฟุตบอลวันจันทร์กับวันพุธมากกว่า” ส่วนประเด็นการยุบสภาหรือเลือกตั้งใหม่ ย้ำว่าเป็นอำนาจของนายกฯ รักษาการ และต้องพิจารณาตามกรอบรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ทำได้ทันทีตามที่ต้องการ