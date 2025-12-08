“สมศักดิ์” ชู อสม.สุโขทัย คือกำลังหลักดันนโยบาย NCDs ลั่นเดินหน้าผลักดัน พ.ร.บ.อสม. หลังถูกบางพรรคการเมืองขวาง

“สมศักดิ์” พบ อสม.สุโขทัย ชี้ อสม.เป็นกลไกสำคัญ เดินหน้านโยบาย NCDs แนะนำประชาชนนับคาร์บ 45 ล้านคน ยืนยัน ผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.อสม.เต็มที่ เตรียมชงให้สภาฯพิจารณาต่อเมื่อเปิดประชุม แนะ อสม.ไปดูว่า พรรคไหนขวาง-พรรคไหนหนุน
วันที่ 8 ธันวาคม 2568 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวบรรยายในงานโครงการสัมมนา เรื่อง “อสม.ร่วมใจ ห่างไกลจากภัยโรคไม่ติดต่อ” จัดโดยคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล สส.สุโขทัย เขต 4 พรรคเพื่อไทย และ อสม.กว่า 1,000 คน เข้าร่วม ที่ตลาดผลไม้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาพบกับพี่น้อง อสม.อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่า อสม.เป็นกลไกสำคัญในการช่วยรณรงค์ลดโรค NCDs ช่วยให้พี่น้องประชาชน เข้าใจการบริโภคอาหาร ด้วยการนับคาร์บ โดยเมื่อทานอาหารที่เหมาะสมกับร่างกาย ก็จะช่วยลดการเจ็บป่วยได้ ตามนโยบายกินเป็นไม่ป่วย ซึ่งขณะตนเข้ามาดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก็เห็นตัวเลขผู้ป่วยกลุ่มโรค NCDs และงบประมาณที่ต้องใช้ไปจำนวนมาก จึงเดินหน้ารณรงค์ลดโรค NCDs ร่วมกับ อสม. ซึ่งก่อนตนจะพ้นตำแหน่ง ก็สามารถแนะนำพี่น้องประชาชนนับคาร์บได้แล้วกว่า 45 ล้านคน ช่วยให้พี่น้องประชาชน มีสุขภาพดีได้จำนวนมากแล้ว
นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในขณะขับเคลื่อนนโยบาย NCDs ตนก็ได้ประกาศว่า ถ้า อสม.ช่วยขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมาย ก็จะมีรางวัลด้วยการเพิ่มรายการตรวจสุขภาพให้กับ อสม. ดังนั้น ใครยังไม่ได้ไปตรวจสุขภาพ ก็สามารถไปตรวจได้ทันที รวมถึงตนก็ได้ช่วยผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.อสม. เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับ อสม.อีกด้วย โดยตนเป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จึงพยายามผลักดันอย่างเต็มที่ จนพิจารณาเสร็จสิ้น เตรียมเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจะประกาศเป็นกฎหมาย แต่วันที่ 29 ต.ค.68 ตนก็รอชี้แจงในที่ประชุมสภาฯจนมืด แต่ปรากฎว่า ไม่ได้ชี้แจง เพราะมีหลายพรรคการเมือง อยากนำเรื่องอื่นเข้าที่ประชุมก่อน ซึ่งอาจมีบางพรรครู้สึกเสียหน้า ที่ร่างกฎหมายของเขาถูกปรับแก้ จึงไม่ได้มีการพิจารณาในที่ประชุมสภาฯ และทำให้ร่าง พ.ร.บ.อสม.ตกไป โดยพี่น้อง อสม.ก็สามารถไปติดตามดูได้ว่า ใครเป็นผู้ขวางกฎหมายของ อสม. และพรรคไหนเป็นผู้สนับสนุนอย่างเต็มที่ ซึ่งตนก็ยังไม่ยอมแพ้ ถ้ามีโอกาสเปิดประชุมสภาฯ ก็จะดันร่าง พ.ร.บ.อสม. ให้เข้าสู่การพิจารณา จะได้ผ่านเป็นกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้กับพี่น้อง อสม.ต่อไป