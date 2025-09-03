ภท.ยื่นปธ.สภาเร่งประชุมเลือกนายกฯทันที อ้างประเทศเผชิญวิกฤตต้องมีผู้นำบริหารโดยเร็ว ตามม.159

ภท. ยื่น “วันนอร์” เร่งเปิดประชุมสภาฯ เลือกนายกฯ คนใหม่ทันที อ้างประเทศเผชิญวิกฤต ทั้งเศรษฐกิจ-ความมั่นคง-ภัยพิบัติ ต้องมีผู้นำบริหารโดยเร็ว ย้ำทำตามรัฐธรรมนูญ ม.159 เพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้า-ปชช.พ้นเดือดร้อน
วันนี้ (3ก.ย.) เมื่อเวลา 12.00 น.ที่รัฐสภา ณ ห้องประชุมประธานรัฐสภา ชั้น 10 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือจากนายไชยชนก ชิดชอบ สส.บุรีรัมย์ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยสส.พรรคภูมิใจไทย เรื่อง ขอให้เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
โดยหนังสือระบุว่าเนื่องจากเมื่อวันที่ 29 ส.ค.ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5) นับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธธรรมนูญมีคำสั่งให้ น.ส.แพทองธาร หยุดปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.68 เป็นเหตุให้รัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 167 วรรคหนึ่ง (1) โดยให้นำมาตรา 168 วรรคหนึ่ง (1) มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งต่อไปนั้น จากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญข้างต้น ทำให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่ง เป็นเพียงคณะรัฐมนตรีรักษาการที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ โดยไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
แต่เนื่องจากสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเข้ามาปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศและประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน ด้านเศรษฐกิจ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ปัญหาภัยพิบัติ มีความจำเป็นเร่งด่วนที่สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้ความเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 160 และเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ ตามมาตรา 88 เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญ
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและเพื่อแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ รวมถึงการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยด่วน