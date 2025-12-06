“สมศักดิ์”ลุยภูทับเบิก รับฟังเสียงชาวบ้านปมที่ดินทำกินเรื้อรังกว่า 100 ปี ชี้ต้องมีผู้รับผิดชอบหลัก–ไม่ต่างคนต่างสู้

“สมศักดิ์” รับฟังความเห็นปมที่ดินทำกินชาวภูทับเบิก แนะต่างคนต่างสู้ จะไม่สำเร็จ ชี้ ต้องมีคนรับผิดชอบหลัก-มี สส.เข้าไปช่วย กำชับ “ตรีชฎา” เมื่อได้เป็นผู้แทน ก็ต้องหาทีมกฎหมายมาร่วมสู้กับประชาชน
วันที่ 6 ธันวาคม 2568 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา ผู้เสนอตัวลงสมัคร สส.เพชรบูรณ์ เขต 3 พรรคเพื่อไทย ได้ลงพื้นที่พบปะกับพี่น้องประชาชน ที่ภูทับเบิก อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้นำชุมชน ร่วมสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาจำนวนมาก
โดยผู้นำชุมชน ได้สะท้อนปัญหาว่า ปัจจุบันพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภูทับเบิก มีปัญหาในเรื่องที่ดินทำกิน ซึ่งเป็นปัญหาหลักๆ โดยพี่น้องประชาชน อยากให้ช่วยผลักดัน นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขาเหมือนเดิม เพราะคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้เป็นนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2509 ซึ่งมีการยกเลิกที่ป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นพื้นที่ทำกินสำหรับพี่น้องชาวเขา แต่ที่ผ่านมา ยังไม่สามารถตั้งเป็นนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขาได้ จึงมีพี่น้องประชาชนหลายคน ต้องถูกดำเนินคดีอาญา โดยการเลือกตั้งครั้งหน้า ก็อยากให้พรรคเพื่อไทย คุมกระทรวงพัฒนาสังคมฯ จะได้มาช่วยแก้ปัญหาและผลักดันนิคมฯให้ พร้อมขอยืนยันว่า พี่น้องประชาชน ไม่ได้รุกป่า แต่อยู่กับป่ามากกว่า 100 ปีแล้ว
ขณะที่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า จากการรับฟังปัญหาของพี่น้องชาวภูทับเบิก ที่ประสบปัญหามากกว่า 100 ปี โดยพี่น้องชาวเขา มีประวัติศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน มีความเป็นมา ซึ่งตนรับฟังปัญหาแล้ว ต้องยอมรับว่า การแก้ปัญหาไม่ยาก และไม่ง่าย แต่ต้องมีคนรับผิดชอบหลัก โดยถ้าต่างคนต่างสู้ จะไม่สำเร็จ ดังนั้น ต้องมีผู้แทนราษฎร เข้าไปช่วยเหลือ ซึ่งตนก็ได้แนะนำ น.ส.ตรีชฎา ว่าเมื่อเป็นผู้แทนแล้ว ก็ต้องหาทีมกฎหมาย มาร่วมสู้กับพี่น้องประชาชน โดยเราต้องนำปัญหาไปสะท้อนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าใจปัญหา จะได้หาแนวทางการช่วยเหลือได้ตรงจุด รวมถึงตนขอแนะนำพี่น้องชาวภูทับเบิก ให้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ ด้วยการทำอุโมงค์ซากุระภูทับเบิก ปลูกให้เป็นโลโก้ เพื่อทำให้แตกต่างกับต้นไม้ดั่งเดิม และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวอีกด้วย
จากนั้น นายสมศักดิ์ พร้อมด้วย น.ส.ตรีชฎา ได้ลงพื้นที่พบปะกับพี่น้องประชาชนต่อที่ วัดเนินสว่างวังขอน ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตนได้มาเปิดเวทีสอนนับคาร์บเวทีท้ายๆที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพราะหวังให้พี่น้องประชาชนไม่เจ็บป่วย พร้อมสวย หล่อ กันทุกคน โดยเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทย ที่ได้รณรงค์ทั่วประเทศ ซึ่งมีประชาชนเรียนรู้การนับคาร์บ ผ่านกลไก อสม.แล้วกว่า 45 ล้านคน โดยตนเป็นห่วงสุขภาพของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก จึงขอมาเน้นย้ำว่า เราควรบริโภคตามความเหมาะสมของร่างกาย จะได้กินเป็นไม่ป่วย โดยน.ส.ตรีชฎา ในฐานะคนเพชรบูรณ์ ก็เป็นตัวอย่าง ลดโรค NCDs ซึ่งมีสุขภาพดีขึ้นอย่างชัดเจน รวมถึงมีน้ำหนักลดลงจนมีคนชื่นชมเป็นจำนวนมาก