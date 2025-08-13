"ไอซ์" จี้สังคายนางบฯ อาสา หลายกระทรวงสิ้นเปลืองซ้ำซ้อน หวั่นเป็นแขนขาการเมือง

“รักชนก” จี้รัฐบาลสังคายนางบสนับสนุนอาสาสมัคร หลายกระทรวง ซัดสิ้นเปลือง-ซ้ำซ้อน หวั่นถูกใช้เป็นแขนขาการเมือง
วันที่ 13 ส.ค.ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.กทม. พรรคประชาชน อภิปรายในการพิจารณางบประมาณปี 2569 เรียกร้องให้ปรับลดและยกเลิก “แผนบูรณาการด้านต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” ในหลายหน่วยงาน เหตุใช้งบหลักพันล้านแต่ไม่มีตัวชี้วัดชัดเจน วัดผลไม่ได้ จึงเป็นการสิ้นเปลือง พร้อมเสนอให้หากยังดำเนินการต้องมีระบบตรวจสอบจริง เปิดเผยข้อมูลให้นักวิชาการและประชาชนเข้าถึง รวมถึงเผยแพร่งบประมาณและถ่ายทอดสดการประชุม กมธ.งบฯ พร้อมเสนอให้ ป.ป.ช. ปรับปรุงการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สินให้มีความชัดเจนและอยู่ในกรอบเวลาที่เหมาะสม
น.ส.รักชนกยังวิจารณ์การใช้งบสนับสนุน “อาสาสมัคร” ในหลายกระทรวง ว่ากลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองของรัฐมนตรีบางคน เริ่มจากกรณี อสม. ที่ประสบความสำเร็จและถูกกระทรวงอื่นนำไปเลียนแบบ เช่น อาสากระทรวงพัฒนาสังคมฯ อาสากระทรวงดิจิทัล อาสากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรฯ ที่มีอาสาแทบทุกกรม เธอมองว่าทุกกระทรวงต่างอยากมีอาสาเป็นของตัวเอง จนกลายเป็นภาระงบประมาณ
น.ส.รักชนก เสนอให้รวบรวมอาสาทั้งหมดมาอยู่ในกระทรวงเดียว เพื่อลดความซ้ำซ้อนและความสิ้นเปลือง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาจากอาสาธรรมดากลายเป็นผู้ได้รับค่าตอบแทนและเงินเดือน โดยระบุว่า “สิ้นเปลืองงบประมาณซ้ำซ้อนและวัดผลไม่ได้ พูดตรงๆ คือเป็นแขนขาให้รัฐมนตรีทำปฏิบัติการบางอย่าง ซึ่งดิฉันไม่เห็นด้วยกับการเอางบแผ่นดินไปตอบโจทย์ทางการเมือง”